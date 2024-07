Tomáš Brabenec, podnikatel a manažer, a především jeden z partnerů české pobočky mezinárodní konzultační společnosti Grant Thornton. Vedle toho vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejímž je absolventem. Prostě úspěšný byznysmen, kterých se během festivalu sjíždí do Karlových Varů opravdu hodně. Je takzvaným „expatem", tedy mužem pocházejícím z Karlovarského kraje, jehož oslovil projekt pro návrat rodáků do kraje. Klade si za cíl nalákat úspěšné rodáky zpět do kraje a pomoci mu tak zlepšit reputaci. Jinými slovy dokázat, že hluboko zakořeněné předsudky o téměř nejhorším regionu v republice neodpovídají realitě.

Tato krajská strategie, jejímž autorem a nyní i koordinátorem je Dominik Jandl, zaujala společnost Grant Thornton. Ta jako první oznámila expanzi z Prahy, přičemž jedním z prvních regionů v rámci ČR bude Karlovarský kraj. Chtěla by v krajském městě zřídit pobočku až pro 50 vysoce kvalifikovaných pracovních míst z oblasti financí, tedy v auditorství, poradenství a účetní sféře.

K oznámení došlo na konferenci reVIZE, která se uskutečnila letos v dubnu v Císařských lázních, kde Tomáš Brabenec mluvil v bloku Budoucnost byznysu. A při setkání v karlovarském muzeu hned v dalších větách dokázal, že skromnost a strach mu v byznysu není vlastní. "Nikdo jiný takový zde zatím není a já se nebojím riskovat. Je to příležitost. V Karlovarském kraji jsou všeobecně nízké platy a my jsme schopni nabídnout lepší ohodnocení. Ten nápad s návratem rodáků je sexy a s vizí, ale my zde nechceme pomoci zcela nezištně. Láká nás to. Je třeba mít určitou dávku drzosti, a dokázat si říci o to, co chcete," vysvětlil svůj zájem na otevření zdejší pobočky. S prvními problémy se netajil. "Vytipovali jsme si prostory, ty zatím ale nevyšly. Sháníme dál, něco se rýsuje. Pobočku bychom chtěli otevřít na konci prázdnin, nejzazší termín je září. A to mám navíc narozeniny, byl by to pěkný dárek," dodal s úsměvem.

Tomáše Brabence stav rodného kraje zajímá. "Bydlí zde moji rodiče, často se sem vracím. A navíc si myslím, že kraj podnikatelský potenciál má. Nemůžete se ale rozběhnout proti zdi a stále čekat na čerpání dotací," uvedl, čímž narážel na současně medializovaný Lex Aš, kde usilují o zřízení speciální ekonomické zóny, v níž by se zavedl soubor opatření, která by na určitou dobu zvýhodňovala zaměstnavatele na území Ašska a motivovala lidi k podnikání, například nulovou sazbou daně z příjmu právnických osob nebo dalšími ekonomickými příspěvky či úlevami.

Podle Tomáše Brabence restrukturalizaci regionu je nutné nakopnout šokově. On sám preferuje v rámci dlouhodobější vize vytvoření "prioritní investiční zóny" v Karlovarském kraji. V takové zóně by měl kraj možnost definovat své vlastní podmínky podnikání. Nemá se ale jednat o systém přerozdělování prostředků v duchu dnešních dotačních projektů. V rámci zóny by výhledově mohly být aktivovány nástroje jako specifický daňový režim. Obchodní činnost by byly v dané zóně zdaněna "smluvním zdaněním s krajem". Navrhuje i umožnění podnikání zahraničních subjektů EU podle jejich práva, pracovního práva. “Tedy za zcela volných, neregulovaných a pouze smluvně definovaných podmínek zaměstnávání," přiblížil své vize.

Otázkou je, zda karlovarští politici najdou odvahu jít tímto směrem. "Proč kraj více nevyužije hranice s Bavorskem a neumožní podnikatelskou migraci? Přestaňte být uzavření k podnikání v jiném právním systému. Tento kraj by z toho mohl profitovat, to je šance. K tomu je ale třeba nebát se námitek a vysvětlit proč. Protože to, co platí pro celou republiku, neplatí pro Karlovy Vary. To je krajské specifikum," sdělil.