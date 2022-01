Zimní sezona začíná pro horskou službu tradičně začátkem prosince, to platilo i pro uplynulý rok. „Start byl v prosinci 2021 intenzivní. Díky dobrým podmínkám se podařilo zasněžit areály a také udržet běžecké trasy. Proto zde bylo poměrně rušno. Poté přišla tradiční vánoční obleva a bylo trochu volněji, i když návštěvnost na horách byla vysoká. Tento víkend je v uplynulé sezoně na návštěvnost asi rekordní a to i díky kvalitním podmínkách v jednotlivých střediscích, ale ne jenom v nich, v běžecké stopě je taktéž plno a do hor zamířilo i spousta pěších turistů“ popsal situaci Račko. Dodal, že čím více lidí na horách je, tím více práce horští záchranáři mají. „Je to logické. Pokud jsou tratě plné lidí, ke kolizím dochází častěji.“