Dnes už ho poblíž lázeňského města lidé nenajdou. Chátrající budova byla zbourána. Přesto někteří tvrdí, že když dojdou na místo, kde penzion stával, stále cítí, jako by nebyli sami.

OD VÝLETNÍ RESTAURACE PO REKREAČNÍ OBJEKT

Psal se rok 1907 a 28. dubna otevřeli výletní kavárnu Nimrod. Fungovala do druhé světové války, kdy byl penzion přeměněn na sanatorium pro raněné vojáky, o které se staraly jeptišky.

Po válce se ubytovací a restaurační služby do objektu vrátily. V roce 1945 se správcem kavárny Nimrod stal Jan Zavázal. A tehdy se stala první záhada. Jan Zavázal měl jednoho jediného zaměstnance, vojenského zběha Ottu Dietla. V roce 1947 ale záhadně zmizel. Nikdy se ho nepodařilo vypátrat.

V roce 1955 se z Nimrodu stala dětská zotavovna. Pak sloužil i jako rekreační středisko. Poté, co majitel zemřel, dědictví se táhlo a objekt chátral. Provoz byl ukončen v roce 2003. Objekt nakonec v loňském roce padl k zemi.

ZE STĚN VYSTUPOVALY OČI A KONČETINY

Během doby, co penzion, který navštívil například anglický král Eduard VII. nebo prezident Edvard Beneš, stál, se návštěvníci setkali s mnoha nevysvětlitelnými záhadami. „Dědeček mi vyprávěl, že několikrát hosté říkali, že měli pocit, jako by nebyli v pokoji sami,“ řekla Jaroslava Holíková z Mariánských Lázní. „Já jsem tam byla jednou na procházce a musím říct, že jsem měla podobný pocit, jako například v Osvětimi. Najednou se mi uvnitř všechno sevřelo a nemohla jsem vůbec dýchat a bylo mi hrozně těžko. Naposledy jsem tam byla na podzim, to už Nimrod nestál. Ale pocity zůstaly,“ uvedla.

Mnoho lidí si dávalo záhady do souvislosti právě se sanatoriem pro raněné vojáky. Podle některých byly jejich duše stále uvnitř. Podle jiných zase prý stávalo poblíž penzionu popraviště. Traduje se ale i jiná historka. O bláznivé ženě, která měla zavraždit své děti. To vysvětlovalo skutečnost, že někteří nocležníci slyšeli v noci dětský křik a pláč.

Hosté si také stěžovali na pach síry, pohybující se světýlka. Jiní tvrdili, že ze stěn vystupují končetiny a oči. Děti si zase povídaly s neviditelnými bytostmi.

Podle jiných pramenů se po silnici u Nimrodu pohybovala neznámá žena, která se velice ráda nechávala svézt do Mariánských Lázní. Nikdo ji ale neznal. Vedle penzionu se také často stávaly dopravní nehody.

V ZÁJMU ZÁHADOLOGŮ

Nimrod se dostal dokonce i na seznam míst s výskytem paranormální jevů. V době, kdy budova chátrala, jezdili do penzionu záhadologové, kteří zjistili, že v místnostech dochází k prudkým poklesům teplot. Všude byla cítit negativní energie. Někteří dokonce hovořili o tom, že slyšeli někoho šeptat: Zmizte, dokud je ještě čas.

A ještě jedna záhada nakonec. V provozu jsou stále webové stránky penzionu Nimrod. Nabízejí velmi nízké ceny, pořádání rodinných oslav, svateb nebo školy v přírodě.