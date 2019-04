Ti nesouhlasí s tím, aby v českých cirkusech vystupovala zvířata, a dávali to najevo několika transparenty a letáky, které se snažili rozdávat lidem. Většina návštěvníků ale přijela autem, a tak distribuce nebyla příliš úspěšná.

„Zásadně nesouhlasíme s vystupováním zvířat v cirkusech. Vadí nám, že si člověk násilím přivlastní zvíře a opět násilím ho nutí dělat nepřirozené kejkle,“ uvedl jeden z aktivistů Matěj Velička.

Na naši otázku, zda někdo z přítomných protestantů zhlédl vystoupení Cirkusu Sultán, nebo navštívil alespoň jejich zvěřinec, aktivista uvedl: „My prioritně neprotestujeme proti tomuto cirkusu, ale proti všem cirkusům. A nejen proti cirkusům, ale například i proti koňským spřežením a dalším věcem, kde jsou zvířata omezována na svobodě. A to se týká i některých zoologických zahrad. Nevadí nám ty, které zachraňují zvířata a poté je vypouští zpět do volné přírody. Takže u zoologických zahrad není náš pohled tak jednoznačně černobílý jako u problematiky českých i zahraničních cirkusů.“

Se slovy a přesvědčením aktivistů naprosto nesouhlasí zástupce cirkusu Erik Berousek. Ten jednak poukazuje na pravidelné veterinární kontroly, které cirkus čekají v každém městě, kde rozbalí své šapitó, a odmítá i slova o násilných donucovacích prostředcích.

„Jsou to mladí lidé a o zvířatech vědí hodně málo. Kdybyste ke zvířeti přistupovali se surovostí nebo mu působili bolest, bude se vás bát. Bude se bát všeobecně lidí a nikdy ho do manéže nedostanete. Zvířata jsou cvičena formou hry, pochval a odměn,“ říká Erik Berousek, který tvrdí, že s cirkusem cestuje už téměř dvacet let a nikdy neměl s veterináři problém. „Jen jednou nám vyčetli, že nemáme vedle šapitó venkovní výběh. Situace na místě byla ale tak složitá a plná velkých kamenů, že to bylo pro zvířata nebezpečné,“ vysvětlil zástupce cirkusu a dodal, že všechna zvířata jsou ve velmi dobré kondici, o čemž se mohou návštěvníci přesvědčit i při prohlídce zvěřince. „A věřte, že k nám do cirkusu chodí mnoho lidí, kteří zvířatům rozumí, a kdyby někdo z nich shledal nějaký problém, a to nejen v chování, ale třeba i na srsti našich zvířat, dávno by to ohlásil veterinářům a dalším úřadům,“ dodal Berousek.

Z Karlových Varů zamíří v následujících dnech Cirkus Sultán do Sokolova a Chebu, kam se ale možná vydají i zmínění aktivisté.