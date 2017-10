(Ne)čekaný problém? Souběh funkcí

Karlovarský kraj - Že hnutí ANO překreslilo volební mapu v Karlovarském kraji, o tom není sporu. Ze 133 obcí a měst nezvítězilo pouze v sedmi. A voliči svými hlasy vyslali do parlamentu pětici zcela nových poslanců.

Hejtmanka Jana VildumetzováFoto: DENÍK/Jiří Drozdík

Nejúspěšnější kandidátkou v uplynulých volbách je současná hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) se sedmi tisíci preferenčních hlasů. Ona sama se ale zatím nerozhodla, zda post poslance přijme. „Na konečné rozhodnutí je samozřejmě ještě velmi brzy. Sedm tisíc kroužků mě zavazuje, naši občané mi dali důvěru a já jim za to moc děkuji. Teď ale musím vše probrat s kolegy ve vedení kraje, s vedením našeho hnutí a s mou rodinou. Jsem zvyklá svou práci dělat na maximum a plně se jí věnovat, proto musím všechno pečlivě zvážit,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová. Na jejím rozhodnutí tak závisí politická budoucnost už nezvoleného poslance Romana Procházky (ANO). Pokud se hejtmanka rozhodne zůstat v čele kraje, pak v parlamentu zůstane. „Jsem prvním náhradníkem, ale na mně to nezáleží. Především jsem strašně rád za obrovský úspěch, kterého jsme dosáhli,“ uvedl Roman Procházka. On sám nyní počítá s návratem do kultury, před čtyřmi roky odcházel do parlamentu jako ředitel chebského muzea. „Obor měnit nebudu,“ poznamenal.

Kromě Jany Vildumetzové voliči do parlamentu za hnutí ANO vyslali Dana Ťoka a lékařku Věru Procházkovou. A za Okamurovo SPD zdravotní sestru Karlu Maříkovou.

Podle senátora a starosty Božího Daru Jana Horníka (nez. za STAN) volili lidé populistické strany. „Jsem ale rád, že se do Sněmovny dostali Starostové a nezávislí. Mrzí mě, že projekt s KDU-ČSL ztroskotal, čímž STAN doplatilo na někdy i cinklé volební průzkumy, a z volebních debat pak toto hnutí vypadlo. Lidé pak volili raději Piráty, protože měli obavy, že by hlas se STAN propadl, “ uvedl Jan Horník. Zdůraznil ale, že vše je třeba nyní zanalyzovat. Doporučení, aby se pravice v parlamentu nyní sjednotila, protože jí to prospěje, ale nesdílí. „Můj osobní názor je, že to není model pro Českou republiku. STAN má na určité věci jiný názor než TOP 09, a proto s touto stranou v koalici už nekandidovala, a stejně tak je tomu s KDU-ČSL. Nejde proto znovu vstoupit do stejné řeky,“ domnívá se senátor Horník. Podle něj Starostové budují hnutí deset let a to se profiluje v zajímavý středopravý politický subjekt, který bude oslovovat stále více lidí. Senátora Horníka ale mrzí, že voliči nereflektují realitu a zavírají nad ní oči. „Dali přednost populistickému politikovi a stíhanému člověku prošetřovanému ze spolupráce s StB, který nemá čisté ruce,“ dodal senátor Horník.