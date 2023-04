Rušení 14 poboček pošty v Karlovarském kraji opět vyvolalo na krajském zastupitelstvu bouři. Starostové jsou z neústupného jednání a požadavků pošty v šoku.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Po téměř dvouhodinové a místy velmi ostré diskuzi na krajském zastupitelstvu o rušení poboček České pošty se krajští zastupitelé na svém pondělním zasedání shodli na usnesení, aby ministr vnitra předložil analýzu, na jejímž základě byly vybrány jednotlivé pobočky pošty k uzavření v Karlovarském kraji, a aby odložil uzavření poboček v kraji minimálně o šest měsíců. Tedy do doby, než dojde k dohodě s dotčenými obcemi a městy.

Návrh předložilo opoziční hnutí ANO, které kritizovalo nečinnost hejtmana Petra Kulhánka (STAN), aby se v kraji nerušilo všech 14 poboček. Případně měl požadovat změny v redukci pošt v těch městech, kde to podle ANO postrádá logiku. Jako příklad uvedlo ANO například poštu v Mariánských Lázních, kde vedení České pošty zrušilo bezbariérovou pobočku a otevřena zůstala ta, jejíž služby budou seniorům a imobilním občanům kvůli strmým schodům do budovy prakticky nedostupné. „Opět jste za náš kraj nebojoval a místo toho, abyste se snažil zabránit rušení poboček České pošty a přiměl vládu k jednání se starosty, odeslalo vaše vedení kraje vládě materiál, ve kterém není ani jedna připomínka k plánovanému rušení poboček,“ vyčetla hejtmanovi poslankyně a krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Proti chystanému uzavírání pošt vedou města na Sokolovsku marný boj

Společně s dalšími opozičními zastupiteli nezpochybňovala nutnost restrukturalizace České pošty, ale poukazovala na špatně zvolený postup vlády a ministra Víta Rakušana. „Chceme a žádáme, aby se nejprve jednalo se starosty a řešila se aktuální a konkrétní situace v jednotlivých městech. My si uvědomujeme akutnost řešení problémů České pošty, ale pobočky nelze škrtat od stolu,“ dodala chebská radní a krajská zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO).

Hejtman Kulhánek ale s kritikou nesouhlasí a zdůraznil, že pro to, aby Česká pošta redukci poboček v kraji ještě jednou přezkoumala, udělal maximum. "Setkal jsem se se starosty a jejich námitky jsem předal zástupci České pošty. Kraj vyvinul veškeré úsilí a prostředky, aby v rámci možností starostům při prosazování jejich požadavků pomohl. Podle mých informací navíc není redukce poboček v Sokolově a v Mariánských Lázních ještě uzavřena," oponoval opozici hejtman.

Vary jednají o poštách. Chtějí obětovat hlavní pobočku výměnou za Drahovice

Podpořili ho i krajští koaliční zastupitelé, i když k výběru některých zrušených poboček v kraji mají také výhrady. A stejně jako opozici jim vadí, že pošta starosty postavila před hotovou věc a že na jejich námitky představitelé pošty nejen nereagovali, ale za značku pošty při zřízení Pošty Parter+, která by část poštovní agendy například v Nejdku či Sokolově přebrala, by města poště platila měsíční nájem 30 tisíc. "To pokládám za absolutní drzost," uvedla starostka Ludmila Vocelková (ANO). Nejdek přišel o jednu ze dvou poboček, a to na největším sídlišti. K té, která zůstala otevřena, to lidé budou mít zhruba dva kilometry. "Problém je v tom, že tento poštovní úřad je obtížně dostupný. Vyjít kopec, kde tato pošta sídlí, bude obtížné především pro seniory, K Nejdku přiléhá devět bývalých vesniček, což je dohromady 52 tisíc kilometrů čtverečních. A zbyla nám jenom tato, pro starší lidi, takřka nedostupná pošta. A nikdo se námi už o požadovaných změnách nebaví, jednání s poštou byla naprosto marná. Vše už bylo rozhodnuto," rozohnila se starostka Nejdku.

Také starosta Mariánských Lázní a krajský zastupitel Martin Hurajčík (ANO) byl z postupu České pošty velmi rozčarován. „Rád komukoliv vysvětlím, co je na připravovaném rušení naší mariánskolázeňské pobočky špatně, ale musí se mnou někdo komunikovat. Když přijeli zástupci České pošty, tak mě ujistili, že nemají žádnou pravomoc něco měnit, protože už je rozhodnuto. A všechny moje argumenty vyzněly naprázdno," zvýšil hlas při líčení marné snahy o změnu stanoviska pošty Hurajčík.

Zavření pošty v Sokolově bude pro mě katastrofa, říká osmdesátiletá seniorka

Shoda mezi krajskou opozicí a koalicí (STAN, Piráti, ODS a KDU-ČSL, Místní a SNK 1) v redukci poboček byla v tom, že byl tento zásah do veřejných poštovních služeb se starosty neprojednaný, zmatený a leckde zcela nelogický. Souhlas obou stran byl i v tom, že se transformace pošty uskutečnit musí, i když podle ANO promyšleně, bez zbrklého propouštění zaměstnanců a ne v takovém rozsahu. Zvlášť v Karlovarském kraji, který patří mezi strukturálně postižené regiony s nízkými platy a stárnoucím obyvatelstvem. Na upozornění například poslance a krajského zastupitele Jana Bureše (ODS), že pošta je neufinancovatelný moloch, jemuž klesají výnosy, hnutí ANO reagovalo podrážděně, stejně jako na slova Robeta Pisára (STAN), který vidí rušení poboček jako příležitost pro modernizaci pošty. Také senátor a krajský zastupitel Miroslav Plevný (STAN), který upozornil na to, že pobočky v obcích, kde je jenom jedna, se nerušily a bez zeštíhlení České pošty by mohla tato společnost totálně zkolabovat a pobočky by pak nebyly nikde, u hnutí ANO neuspěl. A výtky krajského zastupitele Antonína Jalovce (STAN), bývalého starosty Chebu, že ANO je za každou cenu proti, na rozumné argumenty nereaguje a současnou koalici by nejraději nechalo vychcípat, se ANO ostře proti tomuto, podle hnutí naprosto nevhodného pokleslého osočování, ohradilo.

"Fascinuje mě, jak neumíte přijmout kritiku a jak se bráníte tomu, abychom toto špatné vládní rozhodnutí uzavírání poboček České pošty posunuli alespoň o pár milimetrů dále," zaútočil na krajskou koalici Erik Klimeš (ANO) krajský zastupitel a sokolovský radní.