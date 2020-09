Bylo obtížné sestavit kandidátku do krajských voleb? Jaká je první pětka?

Do sestavení kandidátky jsme zapojili všechny naše členy. Naší snahou bylo na nikoho nezapomenout. Mám radost z toho, že v první desítce je hned šest žen. Na prvních místech je současné vedení kraje, protože bychom v naší práci rádi pokračovali. Měli jsme v krajské koalici na starosti dopravu, sociální oblast, kulturu, bezpečnost, krizové řízení, sport a ekonomiku. Díky odpovědnému hospodaření, kdy kraj dlouhodobě hospodařís přebytkem, bylo na konci roku přes 1,7 miliardy korun. A díky tomu i teď můžeme finančně pomáhat lidem, kulturním, sportovním, sociálním a dalším organizacím, městům a obcím v době ekonomické a koronavirové krize. Ale zpět k první pětce. Lídrem je současný hejtman Petr Kubis, kterému s nadsázkou řečeno kryji záda. Na třetím místě je náš náměstek pro dopravu Martin Hurajčík a čtvrtý pak náš radní pro sport – dostihová legenda Josef Váňa. První pětici doplňuje podnikatelka Gabriela Dostálová z Chebu.

Kolik investujete do předvolební kampaně? Jak chcete oslovit voliče?

U nás na kraji se vejdemes rozpočtem kampaně do milionu korun. Vše je transparentní, v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. Celostátním mottem je „Ukázaná platí“, kdy ukazujeme všechno, co se nám povedlo. Pracovali jsme zodpovědně, s plným nasazením, věci, které jsme slíbili, jsme splnili. Dalším heslem, které je i na našem volebním tričku a hrníčku, je „A jedeme dál“. Tímto heslem říkáme, že nechceme žádné razantní změny a že bychom byli rádi, kdybychom mohli navázat na odvedenou práci.

Zvažovala jste dlouho, zda budete kandidovat? Přece jenom zastáváte funkci poslankyně PČR, narodilo se vám dítě a kvůli rodinným povinnostem jste se vzdala postu hejtmanky…

Hodně jsem o tom přemýšlela, zvažovali jsme to i doma. Platí, že nechci a nebudu dělat věci ani na úkor syna Honzíka. Na kraji jsme ale jeden tým, který táhne za jeden provaz. Vzájemně se doplňujeme. Jako poslankyně na „mateřské“ mohu pro kraj v Praze hodně věcí zařídit, mám otevřené dveře na řadě ministerstev. Proto jsem se rozhodla kandidovat. Doma se budu vždy cítit ve Varech a ve Slavkově. Nemůžu na náš kraj zapomenout, nikdy ho ve svém životě nehodím přes palubu, byla by škoda mých kontaktů nevyužít.

Kolik mandátů chce ANO v krajských volbách získat a přijala byste opět funkci hejtmanky? Co vlastně považujte za svůj největší úspěch?

Skutečnost, že jsem přesvědčila ministra dopravy, aby vyjmul úsek Karlovy Vary – Cheb z placené dálniční sítě a že jsme dotáhli a sehnali peníze na rekonstrukci Císařských lázní, které se konečně po více než 20 letech opravují. Práce na kraji je ale především prací týmovou. Naším kandidátem na hejtmana je Petr Kubis, který má moji plnou podporu. Skutečnost, že jsem v minulých krajských volbách získala přes dva tisíce preferenčních hlasů, pro mne byla tehdy hodně důležitá. Budu opět vděčná za každý kroužek, kterým voliči ocení moji práci. Ještě víc ale budu vděčná za každý hlas pro naše hnutí ANO.

Tato doba není kvůli covidu zvlášť v Karlovarském kraji jednoduchá. Zavíraly se hotely, lázeňská sanatoria zela prázdnotou, stejně je na tom mezinárodní letiště, do toho všeho začala propouštět Sokolovská uhelná. Máte recept na odvrácení hrozby, že už tak chudý kraj koronavirus ještě více zbídačí?

Plán i programové priority samozřejmě máme. V dnešní situaci to ale kraje samy v žádném případě nezvládnou. Potřebují pomoc vlády, jako tomu bylo ohledně kurzairbeitu, pobytových voucherů i ohledně investičních pobídek pro útlum těžby uhlí. Určitě se bude hodit i pomoc z Bruselu, proto je důležité, že patříme jako jediní v republice mezi tzv. uhelné regiony, a evropské instituce tak znají naše lokální problémy. Jsem nicméně přesvědčena, že pokud budoucí krajská vláda nebude mít v koalici vládní zastoupení, tak může mít tisíce receptů, ale ničeho nedosáhne. Vím to ze své osobní zkušenosti, když jsem byla šéfkou Asociace krajů a hejtmankou. Měla jsem otevřené dveře k ministrům a i tak nebylo často jednoduché některé věci prosadit. A to mě znáte, že jsem ochotná bojovat jako lvice!

Myslíte, že lidé, kteří mají v dnešní době opravdu vážné starosti, například se bojí ztráty místa i nemoci, půjdou k volbám? Nebudou je spíše ignorovat?

Lidé musí vědět, že když půjdou k volbám, že to bude bezpečné. Včera jsem viděla praktickou ukázku Ministerstva vnitra, které má volby na starosti, jak bude všechno zajištěné – roušky, dezinfekce, rozestupy atd. Lidi v karanténě navíc budou hlasovat separátně v armádních drive-inech. S nadsázkou proto říkám, že standardní volební místnosti budou patřit mezi nejbezpečnější místa na planetě.