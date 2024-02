Je to přitom už druhé referendum v Jáchymově, které se týká jeho podnikatelských aktivit. Zatímco v roce 2022 lidé hlasovali o tom, zda se bude na vrcholu Klínovce stavět stezka v oblacích Skywalk a tehdy tomuto záměru řekli jasné ne, tentokrát jde o výstavbu apartmánových domů v lokalitě Bratrství a fakt, zda má město investorovi prodat strategické pozemky, k čemuž se zavázalo na základě smluv v roce 2018. Apartmány v této části Krušných hor plánuje společnost Bratrství, v níž má Zeman 25 procent, stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejíž jediným členem představenstva je podnikatel Jiří Rulíšek, Zemanův obchodní partner například ve Skywalku a majitel areálu Dolní Morava. Smlouvy mezi investorem a městem navíc od loňského podzimu šetří policie. Zatím ale nedošla k žádnému závěru.

Pokud město záměr nepodpoří, hrozí jim ze strany investora žaloba. Vedení města zatím neví, jak se závěry veřejného mínění naloží. Zatímco Michal Baláž, bývalý starosta, který vedl Jáchymov od komunálních voleb do loňského října, chtěl sám toto referendum vyvolat, současná koalice byla proti. Obává se totiž velkých kompenzací vůči IMOS facility. „Mohu vás ubezpečit, že město by nic neplatilo. Zodpovědní jsou za to ti zastupitelé, kteří pro smlouvy zvedli ruku. Ohledně Bratrství se už vede trestní vyšetřování,“ hlásil na říjnovém zastupitelstvu Baláž.

„Jak se k referendu postavíme? Máme doporučení od ministerstva vnitra, že se máme chovat tak, abychom nepoškodili město, ale aby výsledky veřejného hlasování byly závazné,“ reagoval současný starosta Jiří Kaucký. „Doufám, že to pro město dopadne dobře. Máme několik variant, jak budeme postupovat, které ale nechci prozrazovat. Výsledky referenda musíme nejdříve řešit na zastupitelstvu, zda je budeme brát v potaz. Budeme chtít znát také analýzu od právníků, jaký bude mít případně pro město dopad, pokud bychom od smluv odstoupili. Pokud se tak stane, počítám s tím, že investor podá žalobu,“ uzavřel jáchymovský starosta.

Hraje se opravdu o hodně. I proto se minulý týden konala v Jáchymově veřejná diskuse s investorem a novou Pracovní skupinou Bratrství. Během téměř tříapůlhodinového jednání se především rozebíraly fakta a mýty kolem projektu, které mají kolovat po sociálních sítích. Zaznělo také, že na základě smluv si má investor od města kupovat pozemky za 500 korun za jeden metr čtvereční. „Tato cena byla stanovena z cenové mapy a 500 korun bylo maximum,“ vysvětloval místostarosta František Holý. Zeman si pak povzdechl, že s ohledem na to, že jde o ekologicky zatíženou lokalitu, je to cena poměrně vysoká. „Když vás tak poslouchám pane Zemane, to aby jedno oko nezůstalo suché. Vy Krušné hory ničíte nešetrným způsobem. Vám to stejně stačit nebude a budete usilovat o další místa a budete nám tvrdit, že to je pro naše dobro. Nejste místní a ke Krušným horám máte úplně jiný vztah než my, co tu žijeme desítky let,“ ozvala se z publika jedna žena. „Rozumím vám, že se vám to líbit nemusí, ale rozvoji města stejně nezabráníte. My vycházíme z územního plánu a děláme to, co nám zákon umožňuje. Můžeme tu polemizovat, zda náš záměr má přínos pro město a já myslím, že pozitivní je. My chceme spokojené město a nechceme váš štvát. Stali jsme se politickým rukojmím některých lidí, kteří se chtějí na úkor tohoto projektu zviditelnit,“ odpověděl jí podnikatel.

Přítomné také zajímalo, jaká bude celková kapacita Bratrství. Projekt byl nakonec snížen na pět domů s 532 bytovými jednotkami pro 1121 lidí, část si investor ponechá na pronájem, část prodá. Zeman se na jednání zavázal, že to je konečné číslo, které bude deklarovat i na webových stránkách projektu.

Součástí záměru je pochopitelně i výstavba rozsáhlého parkoviště. To, které bude sloužit apartmánům, má spolknout až 1,5 hektaru plochy. „S dalšími pozemky počítáme pak pro výstavbu veřejného parkoviště,“ doplnil majitel klínoveckého skiareálu.