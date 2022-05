Sám pociťuje přeplněnou kapacitu při službách. „Konkrétní situaci nemonitorujeme a ani si nedovedeme představit způsob, jakým bychom to jako komora dělali. Myslím si, že jako zubní lékaři pociťujeme na vlastní kůži tento problém. Když sloužíme, tak vnímáme, že je mnoho pacientů, kteří svého zubního lékaře nemají. Že by ale na tuto problematiku měla samotná komora nějaký nástroj, tak to si opravdu nemyslím,“ říká.

OBRAZEM: Kostel svatého Wolfganga v Ostrohu zněl cimbálovkou a nalévalo se víno

Zkušenosti se svým stomatologem popisuje i Jakub Dušek z Chebu. „Nějaký čas jsem bydlel a pracoval v Anglii, takže jsem si veškeré záležitosti převedl tam. Dříve jsem měl zubaře ve Skalné. Když jsem se ale vrátil, čekalo na mě velké rozčarování. Nemohl jsem najít ani praktika a ani stomatologa i přes to, že už jsem tam před časem byl registrován. Doteď jsem zubaře v kraji nenašel, takže jezdím až do Mostu. Je to náročné, ale i tak jsem za to rád, protože když vás chytne bolest zubu, není to nic příjemného,“ popisuje.

Do zahraničí chodí ze stomatologů pracovat málokdo, ale poměrně často se podle slov Faeze stává, že studenti zubního lékařství zůstávají v univerzitních městech. „Například krajský úřad se snaží nějakým způsobem stomatology motivovat, což mi přijde docela šikovné, aby se zase z těch univerzitních měst vrátili zpět do svých krajů. Jsou tam různé dotace, příspěvky a pro studenty jsou tam dokonce i stipendia, takže nějaká cesta do budoucna v této problematice je,“ uzavírá Faez Al Haboubi.

Chebský rodák raper PTK je na hudebním vzestupu, pyšní se i svou módní značkou