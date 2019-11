I takto by jednou mohlo vypadat prostranství u karlovarské Městské tržnice.

Foto: Kancelář architektury města

Vzhledem a funkčností strategické lokality se už delší dobu zabývá vedení města, a to nejenv souvislosti s generelem dopravy, ale i potřebnou přestavbou autobusového nádraží městské hromadné dopravy. Na nové podobě se podílí také Kancelář architektury města. Například navrhuje, aby nevyužívaná travnatá plocha, která je oplocená a není ani pro okrasu, byla zrušena. Mohlo by ji nahradit dlážděné prostranství, které by posloužilo také trhovcům.