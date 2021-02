Deník na návštěvěZdroj: Deník

Nejinak je na tom Divadelní soubor Jirásek z Nejdku. Místní ochotníci však rozhodně na svůj koníček nezanevřeli, i když od poslední zkoušky uplynulo mnoho měsíců.

„Soubor určitě svou činnost neukončí, nevzdáváme to. Všichni jsme neuvěřitelně nabuzení, abychom už mohli začít opět hrát,“ říká režisér spolku Karel Uzel.

Soubor neměl přitom šanci svůj poslední kus ani řádně nazkoušet, nouzový stav ho zastavil, když ho měli herci nacvičený jen ze tří čtvrtin. „Už jsme s ním pomalu spěli k premiéře. Naposledy jsme zkoušeli snad v září. Co se s nazkoušenou hrou stane, pokud se nehraje? Herci buď v klidu zapomínají své role, anebo je naopak dobře ukládají do paměti. To je u nich běžné,“ konstatuje pln optimismu a s nadhledem režisér.

Ochotnický spolek Jirásek má dvacet až dvacet pět členů, záleží na potřebě. Hned dvanáct lidí figurovalo v posledním představení. „Všichni pocházíme z Nejdku. Ale vzhledem k tomu, že spolupracujeme s kolegy ze Sokolova nebo i blízkého Perninku a máme přehled o hercích v regionu, vzájemně si vypomáháme, pokud potřebujeme na roli speciální obsazení,“ vysvětluje první muž divadelníků. Upozorňuje, že největší problém je s mladými herci, kteří se příliš nehrnou. „Ale když už někdo přijde, tak jde o kvalitní přírůstek. Nejlepší je to s mladými děvčaty, která přitáhnou mladé kluky, a to je výhra,“ říká šéf ochotníků.

Nejdecký soubor byl založen už v roce 1945 a jen v době porevoluční měl krátkou pauzu. „Já sám jsem členem od roku 1968, skupinu vedu od devadesátých let,“ uvádí Uzel, kterého vždy divadlo velmi přitahovalo, i když je vyučeným strojním zámečníkem a v Nejdku vedl 25 let svou vlastní pekárnu.

Jirásek odehraje za rok 10 až 16 repríz, s nimiž objíždí celý Karlovarský kraj. Do repertoáru si vybírá především komedie. „Jednak to baví nás a také chceme hlavně bavit diváky,“ uzavírá nadšený divadelník. (jako)