Chebští strážníci se očkují průběžně už od letošního ledna. Nerovné podmínky v očkování panují i v řadách městských policií, které působí na území Karlovarského kraje. Zatímco sokolovští strážníci prošli už dávno druhou vakcinační vlnou, v Nejdku teprve čekají na první dávku.

Strážníci rozvezli tisíce roušek. | Foto: MP Sokolov

Situace právě v Nejdku není přitom vůbec jednoduchá. Řady strážníků kvůli covidu prořídly. „Bohužel nám nezbývá čas řešit věci, které obyvatele města trápí a nejsou opravdu v tuto dobu vůbec prioritní. Pomáháme například s organizací testování na poliklinice. V současnosti máme tři strážníky pozitivní, jeden je v karanténě. Já sám jsem si koronavirem už také prošel. Jsme v dennodenním kontaktu s nakaženými, jsme v první linii, ale očkování našich lidí se začalo aktivně řešit až tento týden,“ říká velitel Městské policie v Nejdku Marcel Bystřický, který velí jedenácti strážníkům. „Kdybychom se sami neozvali, tak se to neřeší. Mluvil jsem s krajským zdravotním radním, měli by nás snad začít očkovat do čtrnácti dnů. Problém je údajně v koordinaci. Mluvil jsem s několika kolegy v kraji, kteří jsou na tom stejně jako my,“ dodává Bystřický.