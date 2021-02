Deník na návštěvěZdroj: Deník

„V současnosti u nás působí čtyři praktičtí lékaři pro dospělé, dva pediatři a dva zubaři. Do Nejdku také dojíždí mnoho odborných lékařů – gynekolog, očař, specialista na ORL, kožař či ortoped. Chirurg je tu denně. Jsme moc rádi, že je tady máme. Ještě bychom potřebovali internistu. Někteří z nich jsou ale už dnes v důchodovém věku,“ říká starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

Ke konci loňského roku přišlo město o rentgenologa. „Spolupráci s námi rozvázal, protože se mu to nevyplatilo. Rentgen tu fungoval dlouhá léta, proto nám teď hodně chybí,“ konstatuje starostka.

Vedení města dokonce přemýšlelo, že by zakoupilo svůj vlastní přístroj, jehož pořizovací cena by se pohybovala kolem tří milionů korun. „Problém není až tak ve financích, ale ve skutečnosti, že nemáme nikoho, kdo by ho obsluhoval,“ vysvětluje starostka. Město také uvažuje o rekonstrukci budovy polikliniky, jenomže bez dotace se neobejde. Oprava by stála desítky milionů korun.

Řada lékařských odborností nemá v Nejdku své zastoupení a i ti lékaři, kteří zde působí, nemají své kapacity neomezené. Proto radnice ve spolupráci s Nemos Plus předala lidem kontakty na zdravotnická zařízení, kde se mohou zájemci registrovat. Jde například o pracoviště v Karlových Varech, Nové Roli či Ostrově. I tyto ordinace jsou ovšem pro mnoho místních přece jen poměrně hodně z ruky.

OČKOVACÍ MÍSTO BUDE I V NEJDKU

Právě vzdálená poloha Nejdku od Ostrova či Karlových Varů přiměla vedení radnice k tomu, aby si prosadilo zřízení očkovacího centra přímo ve městě. „Jsme osmým největším městem kraje, ale v rámci očkovací strategie při sestavování seznamu očkovacích center na nás bylo nějak pozapomenuto. Zřízení centra se nám naštěstí podařilo protlačit a i v našem městě vznikne stabilní očkovací místo. S největší pravděpodobností by mělo být na poliklinice, kde se o jeho provoz bude starat očkovací tým. Zatím nevím, v jaké režii to bude, vše zajišťuje Karlovarský kraj,“ dodává starostka. Podle ní v současnosti žije v Nejdku 313 lidí starších 80 let. (jako)