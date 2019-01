Nejdek - Výběrové řízení na svoz odpadu a zimní údržbu nyní připravuje nejdecká radnice. A jde o jednu z největších zakázek ve městech v kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Firma, která ve výběrovém řízení zvítězí, si zajistí práci na dvacet let za půl miliardy korun. „Nyní se připravují podmínky a specifikace soutěže. Hodně jsme to diskutovali na posledním zastupitelstvu. Dohodli jsme se, že ve smlouvě bude zakotvena klauzule, že po deseti až patnácti letech ji město bude moci vypovědět bez udání důvodu.

To v případě, že se službami nebudeme spokojeni," uvedl starosta Vladimír Benda (ČSSD). Až dosud prováděla v Nejdku zimní údržbu firma AVE, té ale nyní končí smlouva. „Za tyto služby jsme platili 25 milionů ročně. Znásobili jsme tuto cenu rozšířeným obdobím, proto oněch pět set milionů korun. Zakázku jsme rozšířili na dvacet let proto, aby se společnost, která ji vysoutěží, mohla rozvíjet a investovat do obnovy technického parku," doplnil starosta. Jenomže na tuto soutěž se v Nejdku ozývají i kritické hlasy.

„Podmínky tendru jsou diskriminující pro malé firmy, i když by byly možná levnější," uvedl jeden z místních.