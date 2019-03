Podle starostky Lenky Strakové padne nejvíce peněz na stavbu a opravy chodníků podél hlavní silnice, která prochází obcí, a pak také na zbrusu novou střechu místní restaurace, která je v majetku obce.

„Očekávám, že střecha a chodníky spolykají šest až sedm milionů korun a to je pro tak malou obec, jakou je Útvina, pořádná zátěž,“ říká starostka s tím, že při opravě chodníků budou vybudovány i nové autobusové zastávky v obou směrech.

Rozhodnutí ohledně střechy restaurace je podle dalších slov starostky dalším pokračováním rekonstrukce tohoto objektu. Uvnitř už byl opraven, ale nyní je třeba udělat střechu.

„Ta je opravdu stará a rovná. My ji chceme nahradit klasickou sedlovou, a proto budeme dělat nové krovy a vše, co je třeba. Důležité také bude rozhodování, jakou zvolíme krytinu, což může velmi podstatně ovlivnit i konečnou cenu celé akce,“ doplnila Lenka Straková a připustila, že další peníze by obec mohla investovat do inženýrských sítí pro parcely na rodinné domy.

„Máme zde prostor tak na osm rodinných domků a uvažujeme o tom, že pozemky nejprve zasíťujeme a poté prodáme zájemcům,“ dodává Lenka Straková s tím, že v minulosti už takto obec prodala devět parcel, zájem o ně byl vcelku velký a prodáno bylo velmi rychle.