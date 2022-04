Obyvatelé Karlových Varů si stejně jako jiní občané České republiky už navykli, že občas musí odjet se svými vozidly, aby město nechalo ulice uklidit v rámci blokového čištění. Kdekdo už řešil nemilou situaci, že když se svým autem včas neodjel, bylo mu odtaženo a následně musel za nechtěný transport vozidla zaplatit. Blokové čištění naplánoval karlovarský magistrát minulý týden také ve čtvrti Stará Role, mimo jiné i ve Školní ulici. Jenomže hned poté, co metací vůz ulici uklidil a umyl, najeli do ulice dělníci a začali kopat.

"Tak tohle je opravdu na hlavu postavené. Město nechá ulici vyčistit a jen pár minut nato přijede firma s dělníky a část ulice rozkope. Je tohle normální? To město neřeší nějaký logický harmonogram prací?" postěžovala si jedna z obyvatelek Školní ulice, která toto dění měla z první ruky, protože ho sledovala z okna v přímém přenosu.

Podle mluvčí magistrátu města Heleny Kyselé bylo blokové čištění ve Školní ulici naplánováno v harmonogramu a výkopové práce příliš do silnice nezasáhly. "Při větších zásazích do komunikací harmonogram blokového čištění operativně upravujeme, v tomto případě jde ale o jeden krátký úsek na komunikaci, ostatní výkopové práce jsou situovány do chodníku. Z tohoto důvodu blokové čištění ve Školní ulici proběhlo podle plánu. Jednalo se o první úklid po zimě, kdy se odstraňují zbytky posypového materiálu a dalších nečistot, smysl proto toto čištění mělo," reagovala mluvčí radnice.

Ve Školní ulici šlo o pokládku optického kabelu, která nespadá do gesce magistrátu, řeší to provozovatel sítě. Kvůli pokládce optického kabelu jsou nyní rozkopány i chodníky na frekventované Sokolovské ulici. "Postupně se dělá celé město. Vždy jde ale jen o části ulic, nedělají se celé najednou. Stejně tomu je tak i v Sokolovské ulici," dodala mluvčí Kyselá.