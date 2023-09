Nejvíce turistů jsou podle obchodníků němečtí Rusové, kteří situaci nezachrání. I když se po kolonádách a lázeňských ulicích v Karlových Varech procházejí davy turistů i po hlavní návštěvnické sezóně, místní prodejci stěží uhradí nájmy. Většina obchodů, do nichž redaktoři zavítali, zažívá nejhorší sezónu. Někteří podnikatelé už ani nenakupují nové zboží a jsou rádi, když vyprodají zásoby na obchodě.

Nejhorší sezóna. Turisté v lázeňském centru nechtějí utrácet | Video: Jana Kopecká

Bohatí Rusové mají do Karlových Varů zákaz a ti z Německa, na které cílilo město společně s Infocentrem v propagační kampani odstartované vloni na podzim, situaci nezachrání. Změna ve struktuře zahraniční klientely je viditelná, otázkou podle obchodníků ale je, kdo dokáže rozhazovačné Rusy adekvátně nahradit.

„Hotely nade mnou jsou poloprázdné. A pokud ony nemají klienty, nemám je ani já,“ říká podnikatelka, která má svůj obchod s oděvy na Zámeckém Vrchu, ale nepřála si zveřejnit své jméno. „Ke mně davy zákazníků nechodí, protože jsem poněkud stranou hlavního lázeňského korza. Za den dovnitř vejde třeba i patnáct lidí, ale nekoupí třeba vůbec nic. Dříve jsem jezdila na veletrhy, teď to nemá cenu, protože se snažím marně prodat to, co mám na obchodě. Dávám slevy a jsem ráda, pokud vůbec něco prodám,“ líčí situaci Karlovaračka.

Zdroj: Jana Kopecká

„Čechů je méně než vloni nebo předloni, kdy do Varů jezdili, protože dostávali vouchery. Je to nejhorší sezóna, co jsem tady. Je znát, že Rusové nejsou. Město se potřebuje přeorientovat, protože něměčtí Rusové nás nezachrání. Co by taky v předražených Varech nakupovali, že? A mě určitě nezachrání ani arabské zákaznice, kterých je ve městě opravdu hodně, protože sortiment, který mám já, není určen pro ně,“ pokračuje podnikatelka, která platí nyní nájem jen pět tisíc. Před krizí to bylo 25 tisíc. „Objekt patřil Rusce, která to musela přepsat na někoho jiného, jinak bych vlastně ani neměla komu platit nájem,“ dodává žena, která prozrazuje, že se začala učit anglicky, aby si dlouhé chvíle, kdy čeká na zákazníky, nějak ukrátila. Ve středu odpoledne ji prázdný čas zpříjemňovala její kamarádka Katerina, s níž si povídala před prodejnou. „Jsem Ukrajinka a dvacet let žiji v Karlových Varech. Když začala válka, těšila jsem, že ruské nápisy a ruština z Karlových Varů, které mám tak ráda, konečně zmizí. Jenomže se to příliš nezměnilo. I mě hodně bolí, že to tady všechno je rozprodané cizincům,“ poznamenává paní Katerina a neubrání se slzám.

Letošní rok je také nejhorším pro menší obchod se šperky v jednom z tržních krámků, které patří městu. Po covidu tam řada nájemců skončila a město se je licitací snažilo znovu obsadit. „Jsme tu teprve od jara, před tím jsme byli v Atriu, ale toto nepamatuji. Klienti prostě nejsou. Ještě štěstí, že už ale nejsme v Atriu, protože tam je teď mrtvo úplně. Denně k nám zajde takových deset zákazníků, jen takoví dva si něco koupí. A jsou dny, kdy neprodáme vůbec nic. Většina z nich zoufale smlouvá. Polovina zákazníků je rusky mluvících, deset procent jsou Arabové, něco Taiwan a tak. Situace s Čechy se začíná zlepšovat. Ti jsou snad jediní, kteří nesmlouvají nad cenami,“ svěřuje se prodavačka.

A podobná situace je i v blízkém obchodě, který už dlouhé roky prodává hračky. „Lidi nemají peníze, šetří. Za den přijde i padesát zákazníků a jen málokdo si něco koupí. Není to dobré,“ potvrzuje matka provozovatele obchodu lámavou češtinou a dodává, že je z Kosova.

Poněkud lépe jsou na tom v tradičním stánku s oplatkami v sousedství Vřídla. „Lidé jsou, ale nekupují, šetří. Máme hodně německých Rusů, ale Němec obrátí každou korunu, než něco koupí,“ uzavírá prodejce oplatek Pavel Drda.