Nejlepší chlupatý policista se jmenuje War a je z Chebu

Karlovarský kraj - Nejeden úspěšný služební zákrok mají za sebou čtyřnozí pomocníci policistů, služební psi. A protože soutěže nejsou vyhrazeny pouze pro lidi, také policejní psi si poměřují, který je nejlepší.

TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ psovodi se svými svěřenci.Foto: PČR

Samozřejmě jim při tom asistovali jejich partneři, kterými jsou policejní psovodi. A který chlupatý policista je v současnosti v regionu nejlepší? V přeboru O pohár ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zvítězili služební pes War a praporčík Luboš Šmolík z Chebu. Získali společně 1126 bodů z celkových možných 1200 bodů.

Na druhém místě skončili podpraporčík Vilém Bauer se psem Velenem z Karlových Varů a třetí místo si zasloužil podpraporčík Lukáš Woldert se služební fenou Schegy z Chebu.



„Psovodi ze tří policejních územních odborů v kraji se svými svěřenci plnili řadu disciplín, a to v noci i přes den. K disciplínám patřila například poslušnost, vyhledávání předmětů s lidským pachem, vyhledávání a vypracování stopy v terénu nebo vyhledávání ukrytých osob v objektu,“ uvedla Zdeňka Papežová z oddělení prevence a tisku krajského policejního ředitelství. Nechybělo ani hledání vystřelených nábojnic, zákrok proti osobě ohrožující život a zdraví jiných osob a zadržení pachatele, který se pokouší o útěk. „Cílem přeboru, který má za sebou již osmý ročník, je prověření celkové úrovně připravenosti psovodů se služebními psy k výkonu základních policejních kynologických činností. Modelové situace a chování figurantů odpovídají povaze služebních zákroků nebo úkonů a cviky jednotlivých disciplín jsou situovány do praktických podmínek výkonu služby,“ poznamenala Papežová.



Podotkla, že o kvalitě, připravenosti a zdatnosti služebních psů i policistů Odboru služební kynologie Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje hovoří řada jejich úspěchů včetně zahraničních. „V rámci přeshraniční spolupráce se uskutečnilo přátelské mezinárodní setkání policistů kynologů v německém Zwickau. Čtyři družstva psovodů, a to z Karlových Varů, Ústí nad Labem, Chemnitz a Zwickau, tady soutěžila o pohár Polizeidirektion Zwickau. Porota složená z Čechů i Němců hodnotila výkony služebních psů a psovodů v obranných pracích, v poslušnosti, také ve vyhledávání omamných a psychotropních látek a ve vyhledávání výbušnin. Družstvo psovodů z Karlovarského kraje ve složení nprap. Josef Löffler se služebním psem Chramem, nprap. Antonín Laslop se služebním psem Aronem a pprap. Lukáš Woldert se služební fenou Schegy se umístilo na prvním místě. Druzí byli psovodi z Chemnitz, na třetím místě skončili psovodi z Ústeckého kraje a čtvrté místo patřilo družstvu psovodů ze Zwickau,“ dodala Papežová.