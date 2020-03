Stal se jím Zdeněk Hledač se svou povídkou Ještě jedno. Druhé místo obsadil Jan Pytel s Tichem a tmou, který vyhrál loňský ročník, třetí pak Lenka Hejná s povídkou Není cesty zpět. Ta zároveň získala i cenu poroty.

Tři nejlepší autory vybíral jako při předešlých ročnících patron soutěže. Pro letošní rok se jím stala známá spisovatelka Irena Dousková, autorka oblíbeného Hrdého Budžese, která se slavnostního vyhlášení v knihovně osobně zúčastnila.

„Do soutěže se tentokrát přihlásilo sedmatřicet povídek. Ne všichni jejich autoři přitom pocházejí z Karlovarského kraje. Letos máme navíc jeden rekord – nejvzdálenější místo, odkud nám přišel příspěvek, je norské město Levanger,“ uvedla zaměstnankyně knihovny Kateřina Telínová. Nejmladšímu autorovi bylo přitom jen 14 let, byla to dívka, nejstaršímu soutěžícímu – muži – pak devětašedesát let.

Společným tématem byl letos čas, motto z románu Rakvičky od Ireny Douskové. Ta konstatovala, že všichni autoři se této výzvy zhostili se ctí.