Jan Šebek z Becher’s baru z Grandhotelu Pupp v Karlových Varech je nejlepším barmanem České republiky. Stal se jím poté, co 26. května vyhrál české finále soutěže Diageo Reserve World Class a postoupil tak na celosvětové finále, které proběhne v brazilském São Paulu.

Jan Šebek. | Foto: Neopublic

České kolo nejprestižnější barmanské soutěže světa Diageo Reserve World Class, kterou i letos pořádala společnost Stock Plzeň-Božkov, zná vítěze, je jím Jan Šebek z Becher’s baru z Grandhotelu Pupp. Kromě originální ceny od designéra Jana Plecháče, který se při tvorbě ceny snažil zhmotnit prchavé ingredience, se kterými barmani při své práci často pracují – kouř a bubliny, tak Šebek získal možnost reprezentovat naši zemi na světovém finále v São Paulu v Brazílii.

Jan Šebek se soutěže zúčastnil již pětkrát a dle svých slov musel nejprve dozrát, aby mohl reprezentovat Česko i na světovém finále. „Po pěti letech jsem si uvědomil, že přechozí roky jsem nebyl připravený vyjet na světové finále. Nyní po těch pěti letech mám na to jet na světové finále odvahu a zkušenosti,“ nechal se slyšet.

„Jakmile přijde zadání na světové finále, nebude už moc času na přípravu a budu muset odeslat své receptury. To znám už od Víti Ciroka, mého kolegy z Becher´s baru, který se světového finále zúčastnil minulý rok. Chtěl bych si tedy natrénovat techniku, ozdoby atd. Příprava je velmi důležitá a chtěl bych mít před světovým finále všechno nachystané,“ nastínil vítěz další plány.

Pocit, že letošní české finále může vyhrát, prý přišel u druhé výzvy. „Ta se povedla opravdu tak, jak jsem si představoval. Věděl jsem, že se mi to povedlo a měl jsem z toho opravdu radost. Dodalo mi to sebejistotu v ostatních výzvách a ostatní disciplíny jsem zvládal v klidu a bez nervozity.“ Na letošním českém finále se Janu Šebkovi také líbilo Kolo štěstí. „Letos bylo skvělé to, že se barmani nemuseli připravovat, ale disciplíny prověřily léta zkušeností a práce za barem, což si myslím, že by měl reprezentant na světovém finále v tomto smyslu mít.“

Diageo Reserve World Class ambasador Petr Kymla k letošnímu vítězi dodává: „Těším se, že budu vítěze doprovázet do São Paula a myslím si, že něj čeká velká výzva. Honza je vyvinutá barová osobnost, která může díru do světa opravdu udělat. Budeme se těšit na další společné výzvy a Honzovi moc gratuluji.“

Českému slavnostnímu finálovému večeru předcházely dva soutěžní dny, na kterých čekalo nejlepších 12 českých barmanů několik náročných výzev. Ve středu 24. května proběhly dvě soutěžní disciplíny, na které se mohli barmani dopředu připravit. Jedna byla na bázi ginu Tanqueray, ve které měli barmani připravit twist na moderní Martini. Druhá disciplína byla na bázi whisky Johnnie Walker Black Label. V této disciplíně měli soutěžící připravit drink, který v originále nebyl na whisky založený.

Druhý finálový den odstartoval ve čtvrtek 25. května v hotelu Four Seasons, kde proběhlo losování tzv. mystery boxem. Každý z finalistů si vylosoval jedno roční období a podle něj mu pak byla přirazena jedna značka – jaro například reprezentoval gin Tanqueray. Po vylosování měli soutěžící 15 minut na přípravu drinku inspirovaného vylosovanou značkou a ročním obdobím.

Po těchto disciplínách sečetla porota body a ze soutěžících vybrala super finálovou šestici nejlepších barmanů, kteří postoupili do čtvrtečního finále, tzv. The Wheel of Fortune, neboli Kolo štěstí. Finalisté měli k dispozici dvě stejné ingredience, Don Julio Anejo a nealkoholický destilát Seedlip. K nim si poté vytočili třetí základní ingredienci z portfolia Diageo Reserve. Dále si finalisté vytočili ovocnou ingredienci, kterou museli použít minimálně do dvou koktejlů. Po určení všech ingrediencí měli soutěžící dvě minuty na přípravu a pět minut na namíchání tří drinků, které následně prezentovali porotě.