S nástupem virtuálního světa, internetu a sociálních sítích už knihovny mnohde neplní účel jako dřív. Kdysi to byly půjčovny či studovny, což dnes tak úplně neplatí. Z knihoven se stávají komunitní a vzdělávací centra.

Dětská pobočka sokolovské knihovny na sídlišti Michal. | Foto: MK Sokolov

Tento trend potvrzuje i ředitelka Městské knihovny Sokolov Daniela Drobečková, která říká, že například úspěšná dětská knihovna na sídlišti je toho důkazem.

„Pobočka Městské knihovny Sokolov pro děti a mládež v ulici Slavíčkova takovým místem rozhodně je. Činnost pobočky zahrnuje mnohem víc než klasické půjčování knih. Pořádá se v ní například celá řada vzdělávacích akcí a děti po škole sem chodí trávit svůj volný čas. Z knihovny se tak pobočka pro svou oblíbenost rozrostla spíše v komunitní centrum pro děti a mládež. Pracovníci pobočky připravují pro děti zábavu ve formě deskových her, výletů a mnoho dalších aktivit," popisuje ředitelka. Z horní části města, kde je největší sídliště Michal, to měly děti takzvaně z ruky. Zrodil se proto nápad udělat tam pobočku a tento tah skvěle vyšel. Do knihovny na Starém náměstí však chodí daleko více návštěvníků, protože je v centru, a klienty navíc lákají nové prostory a řada setkání, přednášek či Dámský klub. K dispozici jsou i e-knihy, které si v dnešní době vybere čtenář z pohodlí svého domova.

Podobně přístup ke knihovnám v současné době vidí i ředitelka odboru komunikace Národní knihovny České republiky Martina Košanová. Úbytek se netýká jen dospělých čtenářů, ale i těch z řad dětí, rovněž ty vyhledávají i jiné technologie. „Obecně se nedá říct, že děti méně čtou, jen se mění jejich informační potřeby, stejně jako se mění ty naše, a mění se nástroje, ze kterých informace čerpají, takže i děti se přesouvají k audioknihám, zvláště ty větší a maturitní ročníky. Povinnou četbu zkonzumují buď formou komiksu jako výtah nebo jako audioknihu. Nedá se tak říci, že by děti ustupovaly od čtení obecně,“ uvádí Košanová.

Podle jejích slov mladí hledají spíše zkratkovitá vyjádření, protože vůbec nejpůjčovanější dětskou knihou za loňský rok byl komiks Simpsonovi. „Knihovna jako taková se stává kromě budovy na půjčování knih také kulturním, komunitním a vzdělávacím centrem a děti ji začínají vyhledávat i jako mimoškolní prostředí. V knihovnách se dělají i různé kroužky a podobně. Přivést děti ke čtení nebo ke knize už nyní není primární rolí knihoven, tou je fungovat jako informační instituce a odpovídat na jejich zvídavé dotazy,“ vysvětluje Košanová.