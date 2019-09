V současné době řeší zejména problémy v parku v Tylově ulici, kam ani jedna z kamer nezasahuje. „I proto budeme jeden kamerový bod přemisťovat, abychom měli nad parkem nepřetržitý dohled,“ konstatoval místostarosta města Marek Poledníček, ale neprozradil, odkud kamera zmizí, neboť nákup nové kamery radnice neplánuje.

V současné době chybí v Ostrově pouze jeden strážník do plného stavu šestnácti mužů v uniformě. Místostarosta si to velice pochvaluje a očekává, že se stav brzy doplní a městská policie se bude moci více zaměřit také na různé preventivní akce. Strážníci si navíc polepší, i co se týká pracovního prostředí. Město totiž připravuje projekt na jejich novou služebnu, která bude na Hlavní třídě. „Jedná se o volné prostory v majetku města, které musíme zrekonstruovat a služebnu do nich přestěhovat. Určitě to ale budou prostory o poznání lepší než ty, které mají strážníci k dispozici nyní, v zadní části domu kultury,“ dodal Marek Poledníček.