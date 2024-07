Krušné hory patří mezi jedna z mála českých pohoří, jež nejsou pod plošnou a ucelenou ochranou, a to navzdory tomu, že se jedná o zcela ojedinělý typ krajiny. Po dlouhých jednáních nyní Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlášení CHKO Krušné hory ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny.

„Jednání se všemi zúčastněnými stranami, kterými bylo nejen ministerstvo ale také AOPK, Ústecký kraj a jednotlivá města a obce, jež se nachází v území plánované ochrany, trvala několik let. Snažili jsme se totiž vyjít vstříc připomínkám a vyčlenit území, pro která by ochrana mohla znamenat problém s dalším rozvojem. Nám jde samozřejmě o ucelenou ochranu unikátních přírodních a krajinných hodnot, jež jsou pro náš region výjimečné, ale současně chceme akceptovat požadavky obcí tak, aby nebyl výrazně omezován jejich rozvoj,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.

V území, které bude zahrnuto v CHKO Krušné hory, se nachází rozsáhlé mokřady a rašeliniště, ptačí oblasti, evropské významné lokality, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. Nejcennější z těchto míst jsou sice chráněna jako maloplošná zvláště chráněná území a podstatná část je též součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000, nicméně cílem vyhlášení CHKO Krušné hory je zejména ucelená ochrana.

Vzhledem k tomu, že Krušné hory přesahují hranice dvou krajů, bude se jednat o největší CHKO v České republice. Území CHKO Krušné hory by mělo zasáhnout 1200 km², a to od města Kraslice až po Petrovice u Ústí nad Labem. Členěno bude do čtyř zón, jež budou odstupňované podle stupně ochrany.

„Vyhlášení chráněné krajinné oblasti podporujeme, protože tento krok může pomoci udržitelnému rozvoji regionu. Vnímáme, že CHKO bude benefitem nejen pro návštěvníky Krušných hor, ale pomůže i samotným obcím v budoucí chráněné krajinné oblasti,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V současné době běží 90denní lhůta, kterou mohou využít města, obce, kraje a vlastníci nemovitostí pro podávání námitek. Ty by měly být následně zpracovány do konce roku 2025. Poté budou připraveny nezbytné materiály jako nařízení vlády o vyhlášení CHKO, hodnocení dopadu regulace (RIA) a vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón CHKO. Vyhlášení CHKO Krušné hory se lze očekává zhruba v polovině roku 2026.