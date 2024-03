Starostové, kraj i silničáři se připravují na uzavírku hlavního tahu z Karlových Varů na Plzeň.

Odsouhlaseno. Bečovské zatáčky čeká narovnání. Řidiče čeká zásadní uzavírka | Video: Jana Kopecká

Už za pár dnů, a to 25. března, dojde k úplné uzavírce hlavního tahu z Karlových Varů na Plzeň, a to z důvodu zásadní akce silničářů. Nad Bečovem nad Teplou se totiž budou narovnávat nebezpečné serpentiny. A protože uzavírka zkomplikuje život především obyvatelům dotčených obcí, řešily se tento týden na krajském úřadě varianty objízdných tras nejen pro krajskou autobusovou dopravu. Výsledkem jednání, kterého se účastnili i starostové obcí a měst, je objížďka pro autobusy přes obec Javornou, která se nachází na spojnici mezi Bochovem a Hlinkami.

„Protože práce se budou provádět na velmi frekventovaném úseku, kde dojde k úplnému omezení provozu, přišlo nám jako správné seznámit starosty z okolí o podobě celé akce, a hlavně s plánovanými objízdnými trasami pro krajskou autobusovou dopravu. Právě pro krajské autobusy jsme ve spolupráci s koordinátorem Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje připravili objížďkové jízdní řády, které budou využívat vedlejší silnice. Kvůli bezpečnosti jsme se shodli na variantě objízdné trasy pro většinu spojů směrem na Javornou. Pro nás je samozřejmě prioritou zachování funkční veřejné dopravy pro všechny občany z dotčených obcí. Děkuji starostům a starostkám z Bečova nad Teplou, Útviny, Krásného Údolí, Otročína a Toužimi za jejich spolupráci a pochopení,“ uvedl krajský radní pro dopravu Jan Bureš.

Chirurg Josef Dvořák je rytířem. Jako první z Karlovarska získal prestižní cenu

„Varianty byly tři. Trasu přes Javornou jsem si po jednání osobně projel a přijde mi to jako nejlepší řešení, které v této situaci může být. Daná komunikace je dostatečně široká,“ konstatoval Martin Frank, starosta Krásného Údolí, jedné z dotčených obcí.

I když podle původních plánů se hlavní tepna na Plzeň měla řidičům uzavřít už při odbočce na Mariánské Lázně, nakonec byla posunuta dál až k vjezdu do historické části Bečova, tedy jen pár metrů před místo, kde se serpentiny začnou narovnávat.

25. března silničáři komunikaci uzavřou, protože se tam začnou nejdříve kácet stromy. „Samotné práce na serpentinách pak začnou 2. dubna. Mají skončit už za sedmnáct týdnů od zahájení,“ informoval vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovy Vary Jiří Baloun.

Podle původních plánů přitom silničáři počítali s tím, že narovnané serpentiny zprůjezdní až na konci stavební sezóny, tedy na konci listopadu. „Ano, ale vítěz výběrového řízení, kterým je sdružení firem Eurovia a Berger, se zavázal, že to stihne do 30. července. Právě čas provedení byl hlavním hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení. Pokud tak neučiní, vystavuje se zhotovitel sankcím za každý den zpoždění,“ pokračuje vedoucí provozního úseku. A protože jde skutečně o velké peníze, podle Balouna si tak zhotovitel nedovolí žádné prostoje.

Narovnání serpentin bude stát 137 milionů korun a silničáři si od něho slibují vyšší bezpečnost. Bohužel kvůli tomu musí ustoupit mnoho stromů v místech, kde se bude technika zařezávat do svahu. „Nevyhovující oblouky se budou narovnávat, a to tak, že někde půjdeme do zářezu, někde se budou dělat násypy, aby jízda byla komfortnější a bezpečnější. Důvod tady opravdu existuje, protože tato silnice patří dlouhodobě k nejvíce nehodovým lokalitám v Karlovarském kraji,“ upřesňuje Baloun.