Zřejmě nejkomplikovanější část revitalizace nádraží karlovarské městské hromadné dopravy (MHD) je tady. Ve středu ráno totiž začala konečná etapa rekonstrukce terminálu u Městské tržnice, a to nástupiště. Kvůli tomu musely jednotlivé zastávky dočasně změnit své umístění. Přesunuty byly do ulice Varšavská před parkoviště Národního domu. Jeřáb přemístil i novinový stánek, který se také nacházel na nástupišti. Chaos ale u Tržnice nepanuje. Cestující, a to i starší, se dokáží v zastávkách orientovat. S organizací tam navíc pomáhají nejen dispečeři městské dopravy, ale i strážníci. Hlavně usměrňují zmatené řidiče.