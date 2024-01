Jsou to už téměř tři roky, co redakce Deníku upozorňovala na pět největších ostud v Karlových Varech. Během této dlouhé doby se ovšem nic zásadního nezměnilo, možná jen to, že dané objekty mezitím ještě více zchátraly. Některé přitom může čekat skvělá budoucnost, protože investoři s nimi mají nemalé plány.

A koho do první pětice vybrala redakce? Mototechnu, pivovar v Rybářích, areál Staré vodárny, staré Letní kino a objekty bývalého Barrandova na Hůrkách. Redakce chtěla znát i názor Karlovaráků a těchto pět objektů vybrala do ankety, v níž měli čtenáři hlasovat o největší ostudu lázeňského města. Na celé čáře vyhrálo zrezavělé torzo Mototechny, pro níž hlasovala více než polovina respondentů. Na druhém místě se umístil pivovar, kterému dala hlas asi třetinu čtenářů, bronzovou příčku největšího karlovarského strašáka obsadilo Letní kino, pro nějž hlasovalo přibližně deset procent Karlovaráků, Stará Vodárna skončila čtvrtá s rozdílem jednoho procenta od Barrandova, který se umístil na pátém místě se třemi procenty.

Právě Mototechna má ale nyní největší šanci na změnu. Karlovarští zastupitelé totiž 22. ledna schválili velmi podstatný bod, a to prodej pozemku, který potřebuje majitel areálu vlastnit, aby se zrezavělým torzem mohl začít něco konat. Prodej stejného pozemku, na němž se má budovat parkoviště, přitom řešili už před rokem. Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) si na jednání zastupitelstva sypal popel na hlavu, že to je jeho vina, že došlo k ročnímu zdržení. Zastupitelé si totiž v rámci prodeje pozemku kladli vůči majiteli jisté podmínky, aby město mělo záruku, že se s Mototechnou začne něco dělat. „Podle původních plánů tam mělo být devadesát parkovacích míst, a nyní to ponižujeme na dvacet? To mi přijde jako velký ústupek,“ divila se opoziční zastupitelka Michala Tůmová (KOA). „Byla to technická chyba. Těch devadesát míst by se tam nikdy nevešlo. Špatně jsem to před rokem odhadl,“ vysvětloval Vaněk.

Investor, kterým je Petr Diviš ze společnosti Rozcestí u Koníčka, slibuje, že nyní bude schopen s areálem okamžitě začít něco dělat, začne ho vyklízet a oplotí ho. Do dvou měsíců by se pak měl pustit do výstavby parkoviště. „Na jaře by tak měli Karlovaráci vidět, že se tam skutečně něco děje. Po třiceti letech se tak konečně začne snad něco dělat,“ uvedl náměstek Vaněk. Podmínkou města pak je, že do pěti let se uskuteční kolaudace. „Nemusí být ale úplná, ale částečná. Investor totiž plánuje objekt zprovoznit po částech,“ upřesnil Vaněk.

Diviš redakci Deníku částečně prozradil své plány. „Zatím jsem s žádnými nájemci nemohl definitivně jednat, protože nebyly jisté parkovací a manipulační prostory, což se změní získáním tohoto městského pozemku. V objektu chci dát příležitost i místním podnikatelům, chtěl bych, aby tento prostor sloužil nejen karlovarské veřejnosti, ale i karlovarským obchodníkům. Přemýšlíme proto o jakémsi mixu drobnějších i větších subjektů, aby areál byl více flexibilní a víceúčelový," nastínil svou vizi podnikatel.

Posun se ovšem rýsuje i v případu pivovaru. Majitel, společnost AF Company, má už kladná stanoviska od všech dotčených orgánů. V nejbližší době by tak měla přijít demolice zchátralých objektů a následná výstavba nového centra s bytovými domy a službami. Posun je i kolem Barrandova, kde se už demoluje. Naopak neměnný stav zůstává s Letním kinem, s nímž město zkrátka už nepočítá. Hodně rušno je pak kolem vodárny, kde se plánuje částečná demolice. Využití dalších objektů se řeší chystanými studiemi, které zde navrhují pumptrack, rekreační skatepark i hudební klub.