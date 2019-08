Na ty čekal zhruba desetihodinový program, v němž si každý našel něco svého. Pro nejmenší tady bylo připraveno několik her nebo skákací hrad. Ti starší se mohli pobavit u pískování obrázků nebo si poslechnout oblíbenou zpěvačku Nelly.

„Teenageři si určitě užili vystoupení Jakuba Děkana a následně i koncert Milana Peroutky a jeho Perutí. Mně osobně se o něco více líbil Jakub Děkan,“ uvedl spokojený místostarosta Ostrova Marek Poledníček, který byl v parku osobně přítomen a v nadsázce tvrdil, že Ostrov se pomalu, ale jistě stává Mekkou kultury.

Hlavním tahákem sobotního programu ale byli dva poslední účinkující. Tím prvním byla kapela Slza, která si během čtyř let, kdy působí na české hudební scéně, vydobyla místo na výsluní a její skladby patří mezi ty nejhranější v některých českých rádiích.

„Bylo jasné, že se před koncertem Slzy park naplní, a naše očekávání bylo naprosto splněno. Navíc se dá říci, že vcelku vyšlo i počasí, sice odpoledne lehce zapršelo, ale nebylo to nic, co by mělo tento program narušit,“ uvedl spolupořadatel akce Vladimír Suchan před posledním vystoupením, které obstaral legendární slovenský zpěvák Vašo Patejdl. Ten sobotní koncert uzavíral a byl tím, který měl v parku potěšit hlavně rodiče dětí a starší návštěvníky koncertu.

„V letošním roce jsme tady v parku uspořádali dva velké koncerty a oba se velmi povedly. Proto už nyní diskutujeme o programu na příští rok, neboť opět chceme do Ostrova pozvat známé a oblíbené umělce. Navíc uvažujeme o úpravě tradičního Dne pro Ostrov, který by mohl být také ozdoben nějakým větším koncertem tady v parku,“ dodal místostarosta Ostrova.