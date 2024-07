Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 154, to je o 1,7 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy. Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 366 a mezi uchazeči bylo také 923 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci června 2024 lidé ve věku 55 až 59 let (1 129 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 12,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců (o 674 osob, to je o 71,2 %). Nejvýraznější úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 9 a 12 měsíci (o 63 osob, to je o 7,8 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,40 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Most, Karviná, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava a Děčín.