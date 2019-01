Nejezděte do hor, varuje město. Sněžení a vítr komplikují dopravu v Krušnohoří

Boží Dar - Město Boží Dar vyzývá řidiče, aby nejezdili do vrcholových partií centrálního Krušnohoří, zejména potom do oblasti Božího Daru a to z důvodu nepříznivých klimatických vlivů, tj. silného sněžení a velkého větru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

V současné době jsou komunikace uklízeny s maximálním vypětím sil, ale vzhledem k tomu, že vydatné sněžení a silný vítr mají trvat do středeční noci, není zřejmé, zda se podaří udržet komunikace sjízdné. V současné době byla již uzavřena obslužná komunikace na vrchol Klínovce. Dle aktuální situace se zřejmě bude uzavírat silnice II. třídy z Božího Daru (kruhový objezd) směrem na Neklid, Klínovec a Vejprty.Žádáme řidiče o respektování nastalé situace, aby do hor raději nejezdili. Obdobné varování platí pro pěší turisty a běžkaře o omezení jejich pohybu na hřebenech Krušných hor. Přístup k polygonu BMW zajistí nová komunikace Přečíst článek ›

Autor: Vladimír Meluzín