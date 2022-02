Data, ve kterých se neobjeví žádná jiná číslice než dvojka nebo nula, jsou letos v kalendáři hned tři. Středa 2.2.2022, neděle 20.2.2022 a do třetice právě úterní 22.2.2022. Jelikož nula v numerologií jako kdyby ani neexistovala, jedná se v podstatě o data složená ze samých dvojek a ničeho jiného. A to podle numerologů značí opravdu velmi zajímavou energii. Magické datum 22. února 2022 nás prý vybízí ke spolupráci, spolupatřičnosti a lásce.

V Kraslicích, Aši a Mariánských Lázních se pánové ale do chomoutu v magické datum moc neženou. Na tamních matrikách totiž neevidují v úterý 22. února 2022 žádný sňatek. Alespoň jeden pár se rozhodl říci si své ano v Ostrově. V Sokolově či Chebu chystají radnice hned tři svatby. "Na běžný pracovní den je to docela slušné číslo," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Nejvíce zájemců evidují na karlovarském magistrátu. Konat se tam budou čtyři svatby. "O svatební obřady je v zimě všeobecně menší zájem. Úterní magické datum přilákalo hned čtyři páry. Je to nejvyšší počet letošního měsíce v jeden den," potvrdil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Teplejší počasí mají lidé pro svatby rádi možná i proto, že pořádají obřady v přírodě nebo organizují zahradní párty. Najdou se však i tací, kteří milují hory a je jim jedno jaké je roční období. "I zimní svatba v přírodě dokáže vykouzlit nádherné scenérie. Máme rádi hory a tak jsme se vzali v prosinci na horách," říkají manželé Martina a Pavel Brindzákovi.

