Ze zelených a opečovávaných lokalit je vytlačují developeři, kteří pozemky skupují pro novou výstavbu. V Karlových Varech tak zmizela kolonie v Tuhnicích kvůli stavbě KV Areny nebo v Drahovicích. Tam chce město stavět byty, ovšem plány odsouvá z roku na rok. Stejnému scénáři chtěli nyní zamezit členové zahrádkářské kolonie v karlovarské čtvrti Sedlec, kteří magistrát požádali o odkup pozemků, jež mají dosud v pronájmu. Jejich žádost ale město odmítlo.

„Rada města prodej nedoporučila, protože jde o územní rezervu města a strategickou lokalitu pro budoucí výstavbu,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS).

Odmítnutí prodeje zahrádkářských parcel zdůvodnil i tím, že některým pronájemcům těchto pozemků nejde jenom o pěstování zeleniny. „Na pozemku si postaví chatičku, kterou postupně přistavují, až je možné v domku bydlet. A pak po městě požadují úpravu chodníků, veřejné osvětlení a podobně. Prostě město, starej se,“ zdůraznil náměstek Bursík.

Podle něj zkrátka jeden zahrádkář pěstuje ředkvičky a druhý místo zahradničení staví dům. „Že to leckdy narušuje dobré sousedské zahrádkářské soužití, to je jasné,“ dodal náměstek Bursík. Podle Jana Marze, předsedy Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu (ČZS) Karlovy Vary, jenž sdružuje 38 základních organizací, se možnost prodeje pozemků, na nichž zahrádkáři hospodaří, řídí podle územního plánu města.

„Mrzí mě to, ale tak to je. Tento dokument by se musel měnit, a to není jednoduché. A chápu, že město se nechce zbavovat pozemků, s nimiž má určité záměry,“ uvedl Jan Marz. To, že někteří pronájemci na zahrádkářských parcelách postaví dům a poté požadují po městě vybudovat infrastrukturu a zajistit služby, je podle Jana Marze chybou stavebního úřadu. „Pokud jde o rekreační území s převahou zeleně, pak je jasně určeno, jak je možné jej využít,“ uvedl Jan Marz. Stavba domu je tak v zahrádkářské kolonii vyloučena a není možné jej zkolaudovat. Něco jiného je postavit chatku, což je stavba dočasná a tvoří pro zahrádkáře nutné zázemí.