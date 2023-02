Vedení karlovarského magistrátu má výhrady k některým základním školám, jejichž je město zřizovatelem. Důvod je nedostatečná údržba moderních venkovních sportovišť těchto škol. Karlovy Vary se postupně snaží budovat nová hřiště a stojí je to nemalé peníze. Neadekvátní údržba je ovšem důvodem, proč musí město do sportovišť zbytečně dále investovat. Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) proto jedná s řediteli škol, kde se objevují největší problémy. Jak poznamenal on i primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), je třeba zřejmě najít jiný systém, který by tento stav napravil.

"Nechali jsme si zpracovat materiál a z něho nám vyplynulo šest škol, kde vidíme největší mezery," uvedl náměstek Vaněk. "Nejsme spokojeni s údržbou a správou hřišť. Nejsou řádně udržována a sportoviště tak zbytečně trpí. Chybí zkrátka běžná dennodenní údržba, a přitom jde například o čištění odtokových kanálků, které se tak zanášejí. Tak to dál zkrátka nepůjde. Město na hřiště dává mnoho peněz a jejich využití není efektivní," dodal.

Základní školy nemají žádného speciálně vyčleněného zaměstnance, který by se o sportoviště staral. V gesci by to měli mít školníci jako techničtí pracovníci, jenomže ti, jak se ukázalo, to nedělají. Objevil se návrh, že by radnice vyčlenila na tuto práci někoho, kdo by spravoval všechna hřiště u základních škol. "Je potřeba o tom jednat a najít cestu, jak se o tato sportoviště starat lépe," doplnila primátorka.

Ne vždy jsou majetkoprávní vztahy ohledně hřišť jednoduché. Typickým příkladem bude plánované velké sportoviště u Základní školy 1. Máje ve Dvorech. Město je postaví na pozemcích fotbalového klubu Buldoků, který souhlasí s bezúplatným převodem pozemků do majetku Karlových Varů právě za podmínky, že Karlovy Vary na nich postaví hřiště společné pro školu a sportovní klub. Na realizaci projektu ale letos nejsou peníze, a tak se výstavba odkládá. "Kompetence tady budou rozděleny, ráno a dopoledne se bude o hřiště starat škola, v odpoledních hodinách to pak bude v režii fotbalového klubu. Na tomto systému se shodly všechny tři zainteresované strany, tedy jak město, tak škola i klub," uzavřel Vaněk.