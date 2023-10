A nejedná se podle ní jen o problémy. Mnoho psů se dostane do útulku díky tíživé životní situaci svých majitelů, a jsou přitom zcela bezproblémoví, vychovaní, a připraveni se okamžitě zařadit do nové rodiny bez takzvaných štěněcích problémů, jako jsou loužičky, separační úzkost, ničení věcí doma. Výchova štěněte může být pro pracující lidi náročná, a ne vždy mají záruku, co jim ze štěněte vyrost a zda bude dobře tolerovat děti, samotu doma, pobyt na zahradě a tak dále.

Monty. Pes, kastrovaný, stáří čtyři roky. Zdroj: Foto: Záchytné zařízení