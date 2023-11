„Mám rozjetých dvanáct developerských projektů, angažuji se v šedesáti firmách, ať už jako jejich poradce, nebo jejich vlastník. Dnes už se mnou spolupracují i banky. Jsem rád, když nevyčnívám,“ říká na začátku schůzky Zádamský, který patří ke kontroverzním osobám v regionu.

„Jsem hluboce věřící. Bůh je moje štěstí. Přišel ke mně v šestnácti letech. Když mi bylo dvacet osm, nechal jsem se pokřtít,“ prozrazuje na sebe podnikatel, který patří ke katolickému Řádu kanovníků s červenou hvězdou. „Já vlastně nečtu, ale jediná kniha, kterou denně čtu, je Bible, hlavně Nový zákon. Když jsem byl před lety ve vazbě, trávil jsem tamější čas čtením Bible. Hodně mě to posiluje, dává mi to energii,“ svěřuje se muž, který žije sám v Květnové, nemá děti a aktuálně ani přítelkyni. Jedinou společnost mu dělají jeho bodyguardi, kteří ho střeží ve dne v noci. „To nebyla moje volba, k tomu mě dohnaly okolnosti. Jsem člověk, který je schopný dát druhému akorát facku. Abych předešel případným útokům vůči mě, pořídil jsem si ochranku. Nemám soukromý život, nic jsem zadarmo v životě nedostal. Žiju jen prací. Nezajímám se o politiku, nevím, kdo je primátor ani kdo je hejtman, do politiky se nemíchám,“ pokračuje.

Milan Zádamský slavil padesátiny. Velkolepé oslavy v Puppu se účastnilo 300 lidí

Jeho podnikatelské portfolio je široké. Staví domy, má továrnu na respirátory, podniká ve fotovoltaice, obchoduje s bitcoiny, těží zlato v Africe, kam přijel v roce 2011 na tři dny, a nakonec tam strávil tři roky. Má podnikatelské aktivity na řeckém Kypru. „Tam hodně jezdívám. V africké Ghaně a Togu mám dodnes několik firem a pozemky se zlatem,“ přiznává Zádamský.

Bytové domy nestaví jen v Karlových Varech, ale i v Praze - na Hřebenkách. „V Dubové v Karlových Varech dokončujeme právě jeden bytový dům. Ve Staré Roli plánujeme 26 rodinných domů, jenomže už tři roky čekáme na stavební povolení. V Květnové na rozloze čtyř hektarů vyřizujeme stavbu 42 rodinných domů. I tady čekáme na povolení už dlouho, dva roky. Další developerské projekty máme kolem Prahy nebo Českého Brodu,“ uvádí podnikatel, jehož mnoho firem a nebo společností, na které je napojen, sídlí v karlovarské Hybešově ulici. „Některé mám v Praze. Daně tak odvádím buď jí a nebo Varům,“ dodává.

V roce 2013 založil nadaci Delfíni. „Pomáhá nemocným dětem, zvířatům, sportovcům, především pak mládežnickému sportu. Do budoucna bych rád, aby pracovala efektivněji. Pomáhám hodně lidem, a pak se otáčí proti mně,“ říká Zádamský.

Počátkem nového milénia se stal velmi mediálně známým jeho lev Brutus, který zemřel v 16 letech, v době, kdy se vrátil z Afriky. „Mám ho vycpaného v obýváku. Dnes mi dělá společnost bengálský kocour a minihorse,“ uzavírá obchodník.