„Nebude jich 15 tisíc, jak zněla první informace, ale 16 800, protože stát ještě přidal pro každý z našich okresů 600 dávek,“ konstatovala v pondělí odpoledne mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Podle vedení kraje se díky mimořádné dodávce budou moci co nejdříve zapojit do očkování praktičtí lékaři. „Je to velká pomoc, budeme moci mnohem dříve zapojit do očkování praktické lékaře v kraji, kteří splní požadovaná kritéria. Vakcínu lze ale využít samozřejmě i v současných očkovacích místech,“ řekl krajský zastupitel pro zdravotnictví Josef März.

Podle hejtmana Petra Kulhánka je dodávka vakcín velmi vstřícným gestem dokazujícím dlouholetou kvalitu spolupráce. „Vážíme si toho, že se náš sousední region, se kterým jsme jednali i o možnosti převozu pacientů do saských nemocnic, odhodlal k takovému kroku. Umožní nám to proočkovat více našich obyvatel, sníží se i riziko přenosu nákazy v příhraničí. Zároveň můžeme rychleji zapojit praktické lékaře do procesu vakcinace,“ řekl Kulhánek.

Podle původních plánů měla být vakcína poskytnuta ordinacím praktických lékařů později. Hlavním důvodem bylo otevření velkokapacitního očkovacího místa v KV aréně v pondělí 1. března. Zároveň se v souladu s centrální očkovací strategií mají od pondělí očkovat vakcínou AstraZeneca pedagogičtí pracovníci právě v tomto centru.

Bavorsko se Saskem chtějí České republice poskytnout také rychlotesty a nemocniční lůžka. Prohlásil to bavorský premiér Markus Söder při tiskové konferenci v televizi. Mluvčí kraje ale upozornila, že co se týče nabízených rychlotestů či lůžek od německé strany, zatím nemají žádné podrobné informace.

Zmíněné tisíce dávek vakcíny jsou pro okresy Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Odtud nejčastěji jezdí pendleři za prací.

Lidé na sociálních sítích reagují překvapivě opatrně a shodují se na tom, že vakcínu AstraZeneca nikdo v Německu nechce, tak ji posílají do Čech. Jejich oponenti však tvrdí, že po prvním očkování zmírní těžký průběh na rýmu nebo bolest kloubů, ale rozhodně nebudou muset lidé vyhledat hospitalizaci v nemocnici. „Klidně bych si jí nechal s klidem a radostí aplikovat,“ říká například Jan Němeček.