Hranice s Německem jsou sice už nějakou dobu otevřené, ale hoteliéři a provozovatelé penzionů z Krušných hor žádné výrazné zlepšení nepociťují.

Klientela, kterou dříve tvořili převážně Němci, se nyní přetransformovala na českou. A dlouhodobé pobyty vystřídaly jednodenní výlety. Parkoviště v pohraničí jsou „narvaná“ právě kvůli jednorázovým vyjížďkám.

Shodují se na tom nejen podnikatelé. „Je to lepší jen o něco málo. Němci se vracejí. Než by ale u nás pobyli, spíše městem jen projedou. Neubytovávají se. Co funguje dobře, tak je restaurace,“ říká například majitelka penzionu Pinokio na Božím Daru Dana Dvořáková.

Žádný velký optimismus neprojevuje také Marcel Rešl z penzionu Marzebilla z Perninku. „Jak to u nás vypadá? Je to pořád stejné. Je vidět, že se Němci kvůli koronaviru bojí a pobyty v Čechách odkládají,“ konstatuje podnikatel.

A stejně tak to vnímá i Pavlína Unoučková z Apartmánů Agáta v nedalekých Abertamech. „Máme u nás ubytované hlavně Čechy. Jsme ale tak na tři čtvrtě stavu, co třeba vloni. Žádná sláva to rozhodně není,“ poznamenává podnikatelka. Také ona si myslí, že hlavním důvodem malého zájmu Němců jsou jejich obavy. Obvykle si rezervují pobyt na poslední chvíli. „Nyní tvoří asi jednu třetinu naší klientely. V předchozích sezonách tomu bylo naopak, ze třetiny byli u nás ubytováni Češi a Němci byli tou většinou,“ dodává.

Potvrzuje to i starosta Božího Daru Jan Horník, jehož manželka je sama hoteliérka, a tak situaci vidí ze dvou úhlů. „Letos v hotelu mé ženy tvoří jednu třetinu klientely Němci, dvě třetiny Češi. Vždy tomu bylo naopak. Obsazenost ale není špatná, pokles je asi jen deset procent,“ říká Horník.

Podle něho Boží Dar zažívá nyní neskutečný boom v jednorázových výletech. „Když jsem na hranicích, vidím k nám projíždět jedno německé auto za druhým. Nikdy jsme ale neměli tak plné parkoviště jako letos. Je vidět, že jednodenní turistika je zkrátka v kurzu. A to musíme brát v potaz, že Němcům teprve začínají prázdniny,“ dodává starosta.