Zvýšený počet případů spojených s extrémně teplým počasím, jako je kolaps, eviduje v současnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN). "Ale nejedná se o nic dramatického," tvrdí mluvčí KKN Markéta Singerová. „Nejčastěji se tato situace týká starších a nemocných osob přes šedesát let, a to z toho důvodu, že většinou nedodržují pitný režim. Dále tento neblahý trend evidujeme u sportovců, kteří přecení své síly, zkolabují nebo mají nehodu či úraz. Někteří sportovci si pohyb nedokážou odepřít ani v těchto vysokých teplotách, chtějí trénink stůj co stůj zvládnout. U malých dětí zase špatně funguje termoregulace. Je nutné, aby na to rodiče brali zřetel,“ apeluje mluvčí Singerová.