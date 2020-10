Dvě zařízení Karlovarské krajské nemocnice (KKN), tedy karlovarská a chebská nemocnice, zatím druhou pandemickou vlnu koronaviru kapacitně zvládají. Problém není podle ředitelky KKN Jitky Samákové ani lékařského ředitele KKN Josefa Maška v nedostatku lůžek, ale personálu.

Proto už zařízení zveřejnilo zprávu, že shání mediky. „Hledáme studenty posledních ročníků středních zdravotních škol nebo vyšších odborných škol, ale také studenty z libovolných ročníků medicínských fakult na výpomoc v provozech KKN,“ uvádí mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Studentům nabízí nemocnice bezplatné ubytování v zařízeních pro své zaměstnance.

Ředitel Mašek informoval, že nemocnice požádala o deset mediků. Zatím přišlo sedm nabídek. „Šest z nich by mělo obsluhovat nový vstupní třídicí stan, který bude opět postaven před vchodem. Jeho prioritou je třídit lidi, kteří budou do nemocnice přicházet,“ řekl. „Další dva medici by měli posílit personální kapacity odběrového stanu, s dalšími dvěma pak počítáme na infekčním oddělení,“ konstatoval ředitel.

Čísla nemocných se podle ředitelky Samákové mění doslova z minuty na minutu. Ke čtvrtečnímu poledni leželo v karlovarské nemocnici 22 covidních pacientů, z toho osm bylo na intenzivní péči, v Chebu pak 10 pacientů, z toho tři byly vážné případy.

Počet lůžek KKN neustále navyšuje, a to přeměnou jiných oddělení na ta pro pozitivně testované občany. První přišlo na řadu oddělení ORL, před několika dny interna II, nyní se uvažuje o kožním, kde by měli lidé čekat na výsledky testů. „Kapacita pro intenzivní péči má ale své meze a v tomto případě jsme limitováni hlavně personálem. V tuto chvíli jsme schopni nabídnout maximálně 14 lůžek na intenzivní péči v Karlových Varech, pět v chebské nemocnici. Jak ale opakuji, nejde o lůžka, ale o zdravotníky,“ upřesňuje ředitelka Samáková.

Na jednoho těžkého pacienta jsou totiž zapotřebí čtyři sestry. Podle Podrackého pracují zdravotníci v náročných podmínkách, a tak potřebují často střídat. „A že bychom měli dostatek lékařů, to rozhodně netvrdím. Nyní máme pozitivního lékaře z oddělení ARO, a už to komplikuje situaci,“ vysvětluje šéf lékařů Mašek.

Mění se také počet nakažených zdravotníků. Karanténa, jak Samáková i Mašek připomněli, se při pandemii zdravotníků netýká, ti chodí do zaměstnání dále. „Teď máme šest pozitivně testovaných zdravotníků, to číslo se neustále mění, ale zatím naštěstí nepřeskočilo deset,“ konstatuje Samáková.