Největší stavební akcí je budování nových operačních sálů, které z velké části hradí Karlovarský kraj jako vlastník nemocnice. „Operovat v novém se bude od dubna,“ říká ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Sokolovská nemocnice loni velmi investovala. Na co se mohou pacienti těšit?

Nemohu začít jinak než naší největší současnou akcí, což je rekonstrukce operačních sálů. S objemem 180 milionů korun je to rekordní investice za posledních deset let. Stavba běží zatím podle harmonogramu a převzetí nových, moderních operačních prostor je plánováno na duben. V tomto případě je hlavním investorem Karlovarský kraj. Společnost Penta Hospitals CZ, jako provozovatel, investuje více než 30 milionů korun do přístrojového vybavení.

Investujete i do dalšího vybavení nemocnice?

V přístrojovém vybavení je hlavní novinkou pořízení moderního CT v hodnotě zhruba 10 milionů korun. Nový přístroj nám zjednodušeně řečeno umožňuje zvýšit přesnost diagnostiky. Jeho hlavní předností je snížení dávky ozáření pacienta a vyšší kvalita pořízených snímků. Výhodou je mimo jiné i potřeba nižšího množství kontrastní látky při vysoké kvalitě zobrazení. Uvedli jsme do provozu také novou, moderní endoskopickou věž pro vyšetření a léčbu trávicího traktu. Právě včasné odhalení problému je základní předpoklad pro léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku, která je druhým nejčastějším typem karcinomu v České republice. Přístroj disponuje vysoce kvalitní optikou, která lékařům umožňuje dokonalejší zobrazení sliznic žaludku a střev. Zájem o tato vyšetření se v poslední době výrazně zvýšil a přístroj máme plně vytížený. Moderní přístroje tedy máme a máme i kvalitní a zkušený zdravotnický personál, který s nimi pracuje. Pevně věřím, že výsledkem je spokojený pacient.

To ale není vše…

Vynaložili jsme například více než pět milionů korun na výměny oken, podlah, opravy fasád a jiné stavební úpravy. Nejvíce peněz stála kompletní výměna linolea na multioborovém oddělení jednotky intenzivní péče (MOJIP). Vyměnili jsme podlahovou krytinu na dětském oddělení. Nová jsou také okna v pavilonu E. Hotový je rovněž nový sálek na očním oddělení. Také jsme ale například pořídili nové šatní skříně a věšáky pro pacienty. Jsou to pečlivě naplánované renovace, které zvyšují atraktivitu naší nemocnice. Investice budou znát na efektivnějším chodu nemocnice a lepším komfortu pro pacienty.

Jaké investiční výdaje plánujete v nemocnici letos?

Vedle pokračování prací na nových operačních sálech na jaře přestěhujeme odběrové místo našeho transfuzního oddělení. Současné odběrové centrum, které je asi pět minut chůze od areálu nemocnice, bude uzavřené. Kvůli tomu jsme již začali rekonstruovat prázdné a nevyužité prostory v pavilonu C, kde má již nyní „transfuzka“ laboratoře a kanceláře. Po stěhování bude celé oddělení pohromadě a ještě se zlepší vzájemná koordinace celého kolektivu zdejších lékařů, sester a zdravotnického personálu. Rekonstrukce místností, které dnes slouží jako sklady, přesáhne pět milionů korun. Nově opravené prostory budou sloužit také jako plazmaferetické centrum, kde budeme dobrovolným dárcům odebírat krevní plazmu.

Sokolovská porodnice se rozšířila o část personálu z Nemocnice Ostrov a loni se zde narodilo nejvíce dětí za minimálně 20 let.

Přesně to bylo 809 dětí. Naposledy jsme hranici 800 porodů těsně překonali v roce 2008. Maminky k nám láká nejen prostředí nově zrekonstruované porodnice, ale také skvělý personál. Pro naše sestřičky a porodníky je důležité, aby maminky svůj den prožily i se svým doprovodem co možná nejlépe a cítily se v bezpečí. Vedle moderního prostředí se stále snažíme nabídnout i něco navíc. Maminkám například půjčujeme bezplatně polohovací postýlky nebo monitory dechu.

Zdejší vrchní sestra Jana Pšeničková vloni získala v rámci prestižní ankety Zdravotník Karlovarského kraje zvláštní cenu hejtmanky…

Jana je profesionálka, a navíc velice příjemná a sympatická žena. Nedivím se paní hejtmance, že se ji rozhodla ocenit. Její profesní krédo je návrat k přirozenosti a maminkám se snaží ve všech směrech vyhovět, aby u nás byly spokojené. Nicméně Jana Pšeničková nebyla jediná. Nejvyšší ocenění Bílý plášť získal primář našeho dětského oddělení Luboš Vaněk, který je krajskou legendou v pediatrické péči. Na oba jsem moc pyšný, protože jsou chloubou nejen našeho města.

Pan primář Vaněk je v důchodovém věku a již několikrát odložil odchod na zasloužený odpočinek. Jak probíhá hledání nástupce, kterému by oddělení předal?

Primáře na dětské oddělení hledáme v podstatě od té doby, co jsem v nemocnici, to je od roku 2017. Bylo tu několik kandidátů a většinou to končí na tom, že se nechtějí zavázat k odpovědnosti za oddělení. Mladí lékaři si zase raději založí vlastní ambulanci a mají klid od služeb a volné víkendy. Je to škoda, protože v pediatrii děláme výbornou medicínu, kterou pacienti oceňují. V současnosti s jedním kandidátem jednáme, ale zatím není nic definitivně domluveno. Lékařský tým ale na konci loňského roku posílil zkušený atestovaný lékař z Prahy. Panu primáři Vaňkovi bych rád i touto cestou poděkoval za skvělou práci a především za projevenou osobní odpovědnost za oddělení, ale i za celou nemocnici. Je příkladem „staré“ školy a velmi si ho vážím.

V Karlových Varech jste otevřeli virtuální anatomickou učebnu. O co jde?

O moderní, poutavou formu výuky, kdy studenti probírají anatomii prostřednictvím 3D brýlí a virtuálního modelu lidského těla. Moderní technologie jsou pro dnešní mladou generaci samozřejmou a zároveň nepostradatelnou součástí života a v tomto případě vidíme příležitost, jak zvýšit atraktivitu studia zdravotnických oborů. České zdravotnictví potřebuje mladé posily a pevně věřím, že i tento zajímavý projekt napomůže rozšířit řady budoucích zdravotních sester a ošetřovatelů.

Jak hodnotíte současnou spolupráci se Sokolovem?

Je vynikající, opravdu si nemám na co stěžovat. Paní starostka Renata Oulehlová je člověk na svém místě a všemožně nás podporuje. Na Štědrý den byla opět v naší nemocnici s občanským sdružením Střípky, kdy drobnými dárečky udělali radost našim pacientům. Novinkou bylo vloni i to, že nás před Vánoci podpořili hokejisté ze sokolovského Baníku. Fanoušci mezi sebou vybrali kosmetiku a hygienické potřeby, které jsme na oddělení následné péče předali 20. prosince.

Jak vůbec sokolovská nemocnice prožívala přípravu na Vánoce?

Stejně jako v předchozích letech jsme pro naše zaměstnance připravili mikulášskou nadílku a byli jsme tuze rádi, když mohl Mikuláš předat dárečky asi sedmdesátce dětí našich zaměstnanců. Zaměstnanci našeho interního oddělení pak připravili bohatou vánoční nadílku dětem z dětských domovů. Na stromku, který jsme umístili do centrálního příjmu, visela přání od dětí z dětských domovů ve Slavkově a v Chebu, která náhodní dobrodinci plnili. Nakoupili dětem hračky, elektroniku, oblečení nebo třeba sportovní potřeby. Jsou to prostě lidé se srdcem na pravém místě. Vše pak vyvrcholilo besídkou, která se konala v sokolovském domě kultury, kde si děti dárky převzaly.

Co vám loni udělalo největší radost v profesním i osobním životě?

Jsem rád, že se podařilo vyřešit naprostou většinu problémů, které nás na začátku roku trápily nebo se postupně objevily. Podařilo se nám to především díky našim zaměstnancům, kteří každodenně odvádí skvělou práci, a já jim za to děkuji. Za svůj cíl v roce 2020 považuji spokojený personál, což je základní předpoklad k tomu, aby byli spokojení i naši pacienti. (pp)