Celý proces trvá několik vteřin a mělo by podle zhotovitele, ústecké společnosti, zbavit příchozího až 99 procent virů a bakterií.

Covidová brána je umístěna v blízkosti hlavního vchodu. „Nemohli jsme ji dát přímo do vchodu, protože by se ztížila manipulace s pacienty na vozíku,“ informovala ředitelka nemocnice Veronika Kropfreiterová.

Každý, kdo má namířeno do prostor nemocnice, by měl projít touto covidovou bránou. Poté, co do ní vstoupí, změní se světelné senzory brány ze zelené na červenou a spustí se dezinfekce. Ta není na bázi lihu ani chloru. Není vznětlivá, neponičí oblečení a je šetrná k pokožce. Ani v případě, že zasáhne oči, člověku neublíží. Dvaatřicetilitrová nádržka vydezinfikuje 1350 lidí.