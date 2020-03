Je umístěn vedle lékárnyv pavilonu A. Nemocnice však zdůrazňuje, že příjmová předsunutá infekční ambulance v areálu neslouží jako odběrové místo pro pacienty potenciálně nakažené koronavirem!

Jediné odběrové místo pro tento účel je i nadále v Karlovarské krajské nemocnici. „Námi zřízená ambulance slouží pouze jako provizorní místo pro odklonění pacientů s jinými respiračními potížemi z centrálního příjmu či ambulancí přímo v nemocnici. Chráníme tak naše pacienty na lůžkových odděleních a zaměstnance, kteří by v případě zavlečení nákazy do nemocnice nemohli vykonávat svou činnost, čímž by byla ohrožena funkčnost celé nemocnice,“ říká Andrej Farkaš, lékařský ředitel sokolovské nemocnice.

Jak upřesnil, i nadále platí, že nemocnice v Sokolově nemá povolení provádět testy na COVID 19. Při příznacích koronaviru musí pacient nejdříve kontaktovat svého praktického lékaře, popřípadě nově zřízenou infolinku na číslech 950 380 180 nebo 950 370 180.

"V souvislosti s koronavirem jsme zřídili pouze izolační místo kam dočasně umístíme potenciálně nakažené pacienty koronavirem, abychom zabránili jejich vstupu do vnitřních prostor nemocnice, než si pro ně přijede speciální sanitka a dopraví je na infekční oddělení Karlovarské nemocnice. Stále platí doporučení, abyste omezili návštěvy nemocnice a odložili neakutní záležitosti," dodala Farkaš.