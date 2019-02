Karlovarský kraj – V dobré finanční kondici je nyní podle krajského náměstka Jakuba Pánika (ČSSD) Karlovarská krajská nemocnice (KKN).

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Vývoj hospodaření je dobrý a rozpočet KKN by mohl být vyrovnaný. My ale navrhujeme schodkový, a to ve výši třinácti milionů. Personálně jsme nemocnici stabilizovali a lékařů je více, ovšem to si na platech vyžádá o deset milionů korun více," vysvětlil náměstek Pánik. Karlovarský kraj se také hlásí ke slibům Ministerstva zdravotnictví a od nového roku KKN zvýší podle náměstka Pánika platy lékařům a střednímu zdravotnímu personálu o deset procent. „Úhradová vyhláška je slušně připravena a měli bychom to zvládnout. Snažili jsme se nemocnicím v kraji finančně pomoci i v uplynulých letech. Do náborových a stabilizačních příspěvků jsme investovali patnáct milionů korun," vysvětlil náměstek Pánik. Další desítky milionů si vyžádal závazek veřejné služby, ty kraj rozdělil mezi všechny nemocnice v kraji. Nejvíce, 21,7 milionu, získala KKN, ostrovské nemocnici poslal kraj 6,3 milionu a sokolovské 4,1 milionu korun. Na personální posílení interních oddělení v KKN kraj uvolnil 15 milionů korun.

Opakovanému dobrému hospodářskému výsledku KKN napomohly také vnitřní úspory a snižování výdajů. „Je vidět, že jsme zvolili správnou cestu," uvedl náměstek Pánik.

Karlovarská krajská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením na území Karlovarského kraje. Jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Zároveň s 1 200 pracovníky jde o jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Vloni KKN ošetřila téměř 37.000 hospitalizovaných a více než 720.000 ambulantních pacientů.