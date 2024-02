RS viry, chřipky, covid – 19, ale i pátá nemoc nebo streptokokové anginy. Nemoci u dětí na Karlovarsku plní ordinace lékařů, ale zcela i kapacity dětského oddělení karlovarské nemocnice, naopak kvůli nim řídnou řady ve školách a školkách. Podle primáře dětského oddělení karlovarské nemocnice se situace snad už začíná obracet k lepšímu.

Nemocné dítě, léky - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Epidemiologická situace v Karlovarském kraji je aktuálně jedna z nejhorších v České republice, a to v něm v pondělí 12. února začaly jarní prázdniny. Šest dětí muselo být minulý týden připojeno na dýchací přístroje. Situace se ale podle primáře dětského oddělení karlovarské nemocnice Zdeňka Vaňka začíná snad obracet k lepšímu.

„Minulý týden byl opravdu náročný, byla to nejhorší situace za poslední dobu, ale vypadá to, že bychom mohli být snad už na ústupu. Uvidíme, jaký bude vývoj nyní, kdy začaly i jarní prázdniny,“ říká primář Vaněk a pokračuje: „Na oddělení jsme měli minulý týden zcela plno, šest dětí jsme napojili na dýchací přístroje. Většinou šlo o kojence a batolata.“

Podle něho je nyní z 80 procent důvodem hospitalizace nákaza RS viry, před měsícem řádila nejvíce naopak chřipka. „Situace s nemocností je v tuto dobu za poslední roky podobná. Je ale pravda, že zátěž je jiná a imunitní systém dětí kvůli covidovým omezením není tak trénovaný,“ konstatuje primář karlovarského dětského oddělení.

Že je nemocnost v poslední době vyšší než v dobách před covidem potvrzuje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Karlovarského kraje Jana Vyhlídková. „Nemocnost je opravdu vysoká. Například streptokokových angín tolik nebývalo, navíc stále chybí důležité antibiotikum, penicilin,“ dodává lékařka, která si posteskla, že začaly jarní prázdniny a její ordinace i tak byla plná malých pacientů.

Statistiky Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje potvrzují, že nemocnost v regionu oproti týdnu, kdy se lámal leden s únorem, se opravdu zvýšila. Zatímco u dětí se situace zlepšila a počty nemocných klesají, u dospělých, tedy v kategorii od 25 do 64 let, došlo k největšímu nárůstu, a to až o 33,2 procent. I tak je ale nemocnost těch nejmenších dětí (od narození do 5 let) téměř čtyřnásobná než u této kategorie. „V přepočtu na sto tisíc obyvatel dosáhla minulý týden relativní nemocnost hodnoty 2658, zatímco celorepublikový průměr je 1901," uzavírá mluvčí krajských hygieniků Michaela Zajíčková.