"Nejvyšší nemocnost ARI byla minulý týden ve věkové skupině 0 až 5 let, a to 8944 infikovaných. K nejvyššímu nárůstu nemocnosti došlo ale ve věkové skupině od 15 do 24 let, a to o 55,8 procenta. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okrese Cheb, nejnižší pak na Sokolovsku," doplnila mluvčí Zajíčková.

Podle praktických lékařů aktuálně řádí nejen klasická chřipka, ale i RS viry a také běžné infekty horních cest dýchacích. Hygiena ale eviduje jen pacienty s chřipkou. "K 50. kalendářnímu týdni, tedy k tomu minulému, evidují hygienici Karlovarského kraje celkem 25 potvrzených případů chřipky ve chřipkové sezóně 2022/2023. Oproti minulému týdnu přibylo 17 nově potvrzených případů. Ve všech případech se jednalo o chřipku typu A," dodala mluvčí hygienické stanice.

Karlovarská dětská lékařka Hana Brožová ze Staré Role běžně ošetří za dopoledne dvacet dětí, v těchto dnech je to i 55. "Evidujeme pacienty s chřipkami, RS viry a standardními infekty horních cest dýchacích. Děti trápí vysoké horečky, ošklivý kašel, únava, někdo i zvrací. Několik dětí jsem už musela poslat do nemocnice. Jde o udýchané kojence, kteří mají nálezy na průduškách," uvedla minulý týden dětská lékařka.

Dětské oddělení karlovarské nemocnice je tak v současné době naplněno. "Ano, máme plno. Jde o převážně o kojence a děti do tří let. Některé jsme museli napojit na dýchací přístroje, které jsou pod tlakem a dokáží plíce patřičně roztáhnout. Některé děti tu máme i s pneumónií, u nichž je pak hospitalizace delší a nutnější. Pokud jsou ovšem rodiče šikovní, dokážeme děti po proškolení rodičů propustit do domácího ošetření s tím, že dostanou chamber (přístroj pomáhající k snadnějšímu dýchání - poznámka redakce)," poznamenala vrchní sestra dětského oddělení karlovarské nemocnice Alžběta Novotná. Dodala, že naštěstí má dětské oddělení čípky proti horečce, protože jim je vyrábí ústavní lékárna.