Karlovarský kraj – Lidí postižených akutní respirační infekcí (ARI) v Karlovarském kraji v 5. kalendářním týdnu výrazně přibylo.

Nemocnost dosáhla 1073 nemocných na 100000 obyvatel, což při porovnání s předchozím týdnem znamená nárůst o 31,7 procenta. K vzestupu počtu onemocnění došlo ve všech věkových skupinách, nejvyšší nárůst počtu nemocných, a to o 45,6 procenta byl zaznamenán u předškolních dětí do pěti let věku.

Podle informací krajské hygienické stanice byl nejvyšší relativní nemocnost ARI v 5. kalendářním týdnu v okrese Cheb (1498 nemocných na 100000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (726 nemocných na 100000 obyvatel). V okrese Sokolov byla nemocnost 1062 lidí na 100000 obyvatel.

Oproti minulému týdnu došlo ke vzestupu počtu ARI ve všech okresech. A to o 50,9 procenta v okrese Karlovy Vary, o 23,8 procenta v okrese Sokolov a o 27,9 procenta v okrese Cheb.

Hlášeny byly dva nové potvrzené případy chřipky. V letošní sezóně je jich tak už celkem osm.