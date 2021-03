Už za pár dnů se rozroste rodina Křičenských z Habartova o dalšího člena. K dvěma malým chlapcům Toníčkovi a Štěpánkovi (4 a 2 roky) přibude Maruška.

Svého tatínka ale nikdy nepozná. Antonín Křičenský totiž 5. března podlehl covidu. Bylo mu teprve 44 let. Ohromná tragédie, která mladou a doposud šťastnou rodinu znenadání potkala, rozpoutala v okolí velkou vlnu solidarity. Díky tomu zůstanou Radka Křičenská a její tři děti na nějakou dobu zabezpečeny.

Radka Křičenská pochází z Horní Blatné. „Žijeme v Hrádku u Krajkové, ale je to kousek od Habartova,“ vypráví Radka Křičenská, která má termín narození Marušky už 7. dubna.

Nikdo z rodiny ještě před měsícem nepomyslel, že by je mohla postihnout podobná tragédie. Křičenských si užívali zimy, těhotná maminka si nechala pořídit nádherné fotografie, na nichž v objetí svých dvou malých chlapců vypadá jako anděl či víla z pohádky. Vše se změnilo v únoru, kdy její manžel onemocněl.

„Měl pouze zimnici a teplotu, léčil se doma. Říkali jsme si zimnice, to není nic hrozného. Po pěti dnech se přidal průjem. Ten ho po třech dnech v kombinaci s horečkou totálně vyčerpal. Začalo se mu špatně dýchat. Byl zesláblý. Když už se bez pomoci ani neposadil, volal můj tatínek záchranku. A pak už bylo vše špatně,“ líčí zákeřnost covidu Radka Křičenská.

Odvezli ho do nemocnice v Ostrově, kde si rodina vyslechla špatnou diagnózu. „Nízká saturace, špatné ledvinové i jaterní testy, oboustranný zápal plic. Plíce hodně poškodil covid. Játra a ledviny po zavodnění a podání minerálů pak byly celkem v pohodě. Stav byl s ventilátorem stabilní,“ pokračuje Radka Křičenská. Týden utekl a ke zlepšení nedošlo.

„Pak jsem ráno vzala telefon a v něm mi říkají: ´Dýchání se zhoršilo, museli jsme ho dát do umělého spánku a intubovat. Srdíčko se zastavilo a přes veškeré snahy už se ho nepodařilo nahodit.´ Rána pro všechny, lékaře i nás. Všichni jsme věřili, že to zvládne,“ vypráví mladá žena, která je stejně jako její zesnulý manžel vojákem v aktivní záloze.

Přiznává, že i jejich rodina nemoc podceňovala. Zároveň apeluje na všechny rozumné lidi, aby ji přestali brát na lehkou váhu.

„Covid je opravdu svinstvo. Covid vás nezabije, ale poškodí vám natolik plíce, že pak je boj o přežití opravdu náročný. U manžela to odneslo srdíčko, jiným to nezvládne mozek – to je případ mé babičky, co s covidem bojovala v lednu. Tchyně teď bojuje o život v sokolovské nemocnici na oddělení ARO, kde je v umělém spánku na ventilátoru. Spojilo se se mnou více rodin, co mají podobný osud jako my. A je strašně smutné, že si tato nemoc bere už i mladé, zdravé lidi. Uvědomte si, že nemocnice mají opravdu plné kapacity. Je to smutné, ale dostane se tam člověk, až když je v opravdu vážném stavu,“ vzkazuje veřejnosti Radka Křičenská.

Děkuje všem lékařům a veškerému personálu nemocnic. „Ano, ani já nevěřila, ale opravdu to musí být strašně náročné, denně volat rodinám špatné zprávy, starat se o lidi, u kterých se neví, zda tu budou týden, rok nebo hodinu. Mají můj ohromný respekt a úctu. Vím, že dělají ze všech sil, co můžou,“ dodává.

Transparentní účet na pomoc rodině založila její kamarádka Tereza. „Jménem celé rodiny a přátel bych chtěla s pokorou velmi poděkovat každému, kdo spolu s námi pomohl Radce, Toníčkovi, Štěpánkovi a nenarozené Marušce ulehčit finanční tíživou situaci. Slovy nejde vyjádřit vděk, který cítíme ke každému z vás. Děkujeme,“ uzavírá přítelkyně rodiny.