Tupé škrtání, srabáctví, nepromyšlený a především neprojednaný, neférový krok a postavení před hotovou věc. Tak zhodnotili starostové v Karlovarském kraji rušení 14 poboček, o němž na území nejmenšího českého kraje rozhodla Česká pošta. Týká se Karlových Varů, Nejdku, Sokolova, Chebu, Chodova, Mariánských Lázní a Aše. Starostové měst, kterých se redukce týká, si to nechtějí nechat líbit a připravují odvolání. "To je ale vše, co můžeme udělat. Ač jsme se snažili o jednání, nikdo se s námi nebavil," tvrdí. Pobočky plánuje pošta uzavřít ještě letos v červnu.

Jak potvrdil Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty, k 1. červenci má v Karlových Varech skončit pět poboček. "Jde o tu v Bohaticích, na Sokolovské ulici a v Sedlecké ulici v Rybářích a dále o Vítěznou a Lidickou ulici v Drahovicích," upřesnil mluvčí. Podle něho se dále chystá uzavření tří poboček v Chebu, dvou v Sokolově a po jedné v Chodově, Aši, Nejdku a Mariánských Lázních.

Los padl jen na města a žádné vesnice. "Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká Pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb," vysvětlil mluvčí pošty a dodal, že starostům obcí a primátorům měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, chtějí zástupci České pošty situaci osobně vysvětlit. "Chtějí odůvodnit výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě," dodal Vysoudil.

V Aši pošta ruší pobočku na Hlavní ulici a starosta Vítězslav Kokoř uvedl, že místo toho, aby pošta zlepšila doručovací služby, což město po ní už rok požadovalo, místo nápravy pobočku zrušila. "Petice, stížnosti, inspekce a další opatření, to všechno bylo úplně k ničemu. Obávám se, že na přepážkách pošty číslo 1 se budou tvořit ještě větší fronty. Zaměstnanci budou přetížení a lidé nervózní, naštvaní. Rozumím tomu, že Česká pošta se musí transformovat, ale nemělo by to být na úkor už nyní nedostatečných služeb. Navíc v postižených regionech, kterým by stát měl spíše pomáhat. Budeme proti zrušení pobočky protestovat a podáme odvolání. Bohužel, je to jediné, co nám zbývá,“ uvedl na webových stránkách radnice starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO).

Starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní) nejprve lakonicky rušení pobočky na Staroměstské ulici okomentoval slovy klasika: "Tak nám zavřeli poštu, paní Müllerová!“, ale pak také přitvrdil. "Všichni asi víme, že s Českou poštou je nutné něco udělat. Státní podnik se dlouhodobě potácí v problémech a celková změna je nutná. Přistoupit ale místo změny k tupému škrtání, to já nevnímám jako snahu o zlepšení. Slovy dalšího klasika Bude jich míň, ale o to horší služby…?" uvedl. On sám se snažil o kontakt s poštou už delší dobu. "Před časem jsem napsal dopis přímo ministrovi Rakušanovi. Snažil jsem se mu vysvětlit, že pro sídlištní město velikosti Chodova opravdu nejsou dvě pošty luxus a pro mnoho lidí, především seniorů, je pošta pořád důležitým partnerem. Důrazně jsem ho prosil, aby začal nejprve diskutovat se starosty a starostkami, kteří nejlépe vědí, jaké jsou potřeby obcí a měst. Bohužel, můj dopis zůstal bez odpovědi," dodal. Pizinger je toho názoru, že kdyby zájem o diskusi byl, vysvětlil by ministrovi, že právě tato pošta by naopak měla svou provozní dobu prodloužit, aby ulehčila lidem ve směnném provozu a lidem, co se vracejí pozdě z práce. "Ale místo debaty postavit starosty před hotovou věc je prostě srabáctví. Česká pošta byla vždy především službou veřejnosti. A tím, že budeme služby od veřejnosti vzdalovat, tak tím je rozhodně nezlepšíme. Škoda promarněné šance," povzdechl si starosta.

Také Cheb podle starosty Jana Vrby (ANO) s výběrem rušení dvou z pěti poštovních poboček ve městě nesouhlasí. "Nic s námi nikdo neprojednal, neptal se na náš názor. Navíc pošty ruší pobočky na sídlištích a tito lidé budou odkázání na pošty v centru Chebu. Což především pro seniory bude obtížné a zkomplikuje jim to život," uvedl Vrba. A zdůraznil, že pošta je službou veřejnosti, což tímto krokem popírá. "Předpokládali jsme, že se je bude snažit zlepšit a místo toho přijde tato rána z čistého nebe. Zvážíme další postup, takhle to nenecháme," dodal starosta, který se podivil i nad pozváním hejtmana Kulhánka (STAN), který zve starosty na úterní jednání s jediným bodem programu: Rušení poštovních poboček.

Také Sokolov s uzavřením dvou poboček na Starém náměstí a v Sokolovské ulici zásadně nesouhlasí a hodlá apelovat na ministra vnitra Rakušana, aby nalezl vhodnější řešení. "Tato záležitost nebyla s městem předem projednána a nebyly nabídnuty ani žádné alternativy, například že by se město mohlo finančně podílet na chodu těchto poboček. Česká pošta rozhodla o zrušení pobočky pošty poblíž sídliště, kde žije téměř 11 tisíc lidí. V důsledku toho dojde k přetěžování dalších poboček pošt ve městě. Byť Česká pošta slibuje, že bude zajištěna dostatečná kapacita, nebrala v úvahu dostupnost pobočky, možnost parkování a tak dále. Při rozhodnutí o zrušení poboček nebylo přihlédnuto ani k situaci v regionu, kdy zde máme velký počet seniorů a obyvatel, kteří pobírají různé formy důchodů a sociálních dávek. V mnoha případech si pro tyto dávky chodí právě na poštu," uvedl starosta Petr Kubis (ANO). Vedení města poukázalo i na to, že v současné době se intenzivně pracuje na transformaci celého regionu. "Chceme jej dále rozvíjet, chceme aby nedocházelo k odlivu obyvatel a abychom byli atraktivní pro nové investory. Toto však není možné bez odpovídající infrastruktury, kam služby České pošty rozhodně patří. Pokud nám stát není schopen pomoci, tak ať nám alespoň neškodí," vzkazuje ze Sokolova vládě.

I Mariánské Lázně rušení poštovních poboček ostře kritizují. Toto město přijde o jednu pobočku v Tepelské ulici. "Nesouhlasíme s jejím uzavřením a budeme usilovat o to, aby Česká pošta přístup přehodnotila. Mariánské Lázně mají téměř třináct tisíc obyvatel a jsou navíc spádovým městem pro dalších několik tisíc obyvatel z okolních obcí, které vlastní poštu nemají. Navíc jsme lázeňské město, které každý rok navštíví stovky tisíc turistů a lázeňských hostů, a ti služby pošty také využívají," argumentuje starosta Martin Hurajčík (ANO). A zdůraznil, že pobočka pošty v Úšovicích je bezbariérová, je tam dostupné parkování a MHD je v bezprostřední blízkosti. Bydlí tam většina obyvatel Mariánských Lázní, pošta je v docházkové vzdálenosti a v těsné blízkosti je i Domov pro seniory. "Je mnoho dalších důvodů, proč v Mariánských Lázních zachovat obě pobočky pošty, proto chceme jednat o zachování současného stavu. Do této chvíle s námi Česká pošta ani nikdo jiný o rušení pošty nekomunikoval," dodal starosta Hurajčík.

Rozčilená a se smíšenými pocity odcházela starostka Nejdku Ludmila Vocelková (ANO) z dnešního semináře u ministra vnitra Víta Rakušana o rušení poboček České pošty. Nejdek má přijít o jednu ze dvou pošt ve městě. Podle starostky Vocelkové to bude pro lidi z Nejdku, který má rozsáhlé katastrální území, velký problém, a to především v zimních měsících. Nejdek má totiž deset místních částí a po zrušení pobočky v Okružní ulici to budou mít lidé ze sídliště na poštu, která městu zbyla, až tři kilometry. Podle Vocelkové je umístění této pošty navíc nevyhovující, stojí na okraji Nejdku a špatně se u ní parkuje. "Nikdo s námi nic neprojednal, nikdo s námi nemluvil. Byli jsme postaveni před hotovou věc a zdá se, že toto rozhodnutí už nic nezvrátí, přes to nejede vlak," roztrpčeně po jednání u ministra Rakušana zdůraznila starostka.

Vedení pošty argumentuje, že jiné řešení nebylo. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ reagoval v tiskovém prohlášení Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty. Podnik argumentuje, že dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. "Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí," uzavřel mluvčí pošty.