Bečov nad Teplou - Slavnostní odhalení Barvířského kříže se uskuteční 21. dubna od 16 hodin v Bečově nad Teplou.

Bečovský památkový areál se slavnostním osvětlením. | Foto: správa hradu a zámku

Ptáte se, o co vlastně jde a co tomu předcházelo? Historii sice neznáme, ale víme to, že o Velikonocích se po bečovském údolí rozléhala hudba trumpet. U třech křížů se zapálily svíčky a pak hrály postupně trumpety ze třech nejvyšších skal, kde byly dříve umístěny kříže. „Z historických dokumentů víme název jen tohoto kříže a kříže Koželužského,“ uvedl kovář Ivo Rudolf. Tento kříž zatím není obnoven. Jeho obnova je již sice naplánována, ale nejdříve se na něj musí sehnat peníze. „Třetí kříž stál na kopci zvaném Golgberg Zlatý vrch. Nevíme, jak se jmenoval a dokdy tam stál, ale v historických dokumentech jsme dohledali, že v roce 1931 jej nechal obnovit hrabě Jindřich Beaufort, jelikož ten starý byl již shnilý. Byl ze dřeva a na něm byla dřevěná pozlacená plastika Krista,“ dodal kovář. Proč se od křížů ozývala na Velikonoce hudba, tak o tom můžeme všichni jen spekulovat. Ví se ale, že na Velikonoční pondělí byla pochována matka posledního majitele zdejšího panství Jindřicha Beauforta.