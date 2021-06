Není zmrzlina jako zmrzlina. Kterou mají Karlovaráci nejraději?

/FOTO/ Za totality člověk nemusel řešit, která zmrzlina ze kterého okénka je lepší. Všechny byly stejné a rozhodovalo jen to, kterou právě točili. Dnes je to pochopitelně jiné a už i do Karlových Varů dorazil moderní trend míchat vlastní zmrzlinu.

Zmrzlina Polar Point, U Brodu 214, Tašovice | Foto: Deník/Jana Kopecká

Redakce Karlovarského deníku přináší 4 prodejní místa se zmrzlinou, o nichž se domnívá, že patří k těm nejvyhledávanějším. Poraďte nám i Vy čtenáři a napište nám na Facebook, která zmrzlina je podle Vás nejlepší. 1. Cukrárna Jadran, Dr. Davida Bechera 895 Zřejmě nejstarší zmrzlinárna v Karlových Varech, která funguje už od roku 1991. Nabízí kopečkovou zmrzlinu v různých příchutích. Majitel Bekiri Berzat používá vlastní recepturu. 2. Zmrzlina Mattoni, roh Moskevské ulice a Dr. Davida Bechera Jedna z nejstarších točených zmrzlin v Karlových Varech. Funguje už 14. sezónu a celou dobu nabízí značku Opočno. Točí klasické příchutě. Provozuje ji Lenka Matejková. 3. Zmrzlina Gelato, Sokolovská 101 Novější provozovna, která má sídlo v Rybářích. Dodává ovšem i zmrzlinu do GH Pupp, stánek mají také ve Dvořákových sadech. Funguje 3. sezónu a zmrzlinu, gelato, si Michal a Josef vyrábějí sami. 4. Zmrzlina Polar Point, U Brodu 214, Tašovice Stánek se zmrzlinou provozuje Marcel Röschel v Tašovicích teprve druhou sezónu. Nabízí točenou variantu ve dvou příchutích. Nebojí se ani moderních experimentů, kdy točí i třeba makovou zmrzlinu nebo slaný karamel.