Deníku to před malou chvílí potvrdil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. "Opatření s tím související postihnou hlavně neočkované," řekl s tím, že neočkovaní museli při zaujetí svého postoje k očkování nejspíše tušit, že jim rozhodnutí neočkovat se přinese určité nevýhody.

Neočkovaní a lidé, kteří v posledních šesti měsících neprodělali nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do desetidenní karantény, kterou lze předčasně ukončit od pátého dne negativním antigenním či PCR testem. Opatření se týká hlavně turistů. Pendleři mají výjimku. Očkovaní pendleři mohou do práce jen s dokladem o očkování. "Ovšem neočkovaní pendleři musejí dvakrát týdně podstoupit test. Zde ale vidím jistou vstřícnost. V Sasku i Bavorsku, kam nejčastěji pendleři směřují, se již uplatňuje pravidlo 2G, které neakceptuje test jako vstupenku například na veřejné akce či do restaurací," popsal současnou situaci v sousedním Německu Tomáš Kafka. Zatím to vypadá, že pravidlo 2G bude platit také v případě německých vánočních trhů, které Češi nejen z příhraničí často navštěvují. Výjimku mají také lidé, kteří jedou na návštěvu příbuzných I. stupně a nezdrží se v Německu déle než 72 hodin.

Lidé, kteří budou chtít do Německa za turistikou a nejsou očkovaní, musejí vyplnit příjezdový formulář a nastoupit do karantény, kterou mohou ukončit po pěti dnech negativním testem. Komplikované cesty budou mít i očkovaní rodiče s dětmi do 12 let. Ty sice nemusí předkládat negativní test, je pro ně však automaticky stanovena pětidenní karanténa. Každý, kromě denních pendlerů, kdo přijíždí do Německa z vysoce rizikových zemí, musí vyplnit digitální vstupní formulář.

Karanténní nařízení pro vysoce rizikové země má výjimky. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin. "Restrikce jsou, ale ne tak drastické jako jsme zažili v minulosti. Hranice zavřené každopádně nebudou a policie bude provádět kontroly namátkově," uzavřel Tomáš Kafka.